Palmeiras supera furada, bate Referência e encara melhor defesa da Copinha

O Palmeiras não teve vida fácil diante do Referência, mas venceu por 2 a 1 o time de Embu das Artes, que fez sua estreia nesta edição da Copinha, e avançou para a 3ª fase da competição. O duelo ocorreu na Arena Barueri.

Erick Belé inaugurou o marcador, mas o goleiro Deivid furou e gerou o empate para o adversário, que até então era totalmente pressionado pelo alviverde.

Márcio Vitor, já no 2° tempo, entrou e decretou a vitória do Palmeiras com categoria. O Referência tentou reagir, mas parou na redenção do camisa 1 do bicampeão do torneio.

O Palmeiras tem pela frente o Sport, dono da melhor defesa da Copinha — o time pernambucano, ao lado de Audax e Flamengo-SP, avançou para a 3ª fase sem ser vazado no tempo normal.

Como foi o jogo

O Palmeiras começou amassando e só não inaugurou o marcador por detalhe: primeiro, Edney soltou uma bomba e errou o alvo, e depois Vinicius fez uma defesa em chute de Rafael Coutinho.

O gol alviverde saiu aos 14 minutos por meio da bola alta. Gilberto, pela ponta direita, caprichou no cruzamento e encontrou Erick Belé, que subiu mais do que todo mundo e não decepcionou a torcida em Barueri: 1 a 0.

O time de Embu das Ares empatou em uma lambança do goleiro Deivid. O camisa 1 palmeirense tentou cortar um passe em diagonal já fora da área, mas furou de maneira bizarra e viu a bola ficar com Duran, que teve paciência para dominar e tocar de lado. Guima, de primeira, estufou as redes com o gol protegido apenas por defensores: 1 a 1.

Guima, do Referência, celebra gol marcado sobre o Palmeiras em duelo da Copinha Imagem: Anderson Romao/AGIF

O restante do 1° tempo seguiu com o Palmeiras martelando a meta do Referência, mas faltou capricho: a equipe voltou a explorar os cruzamentos para a área, mas pecou na hora de finalizar até o intervalo.

A estrela do técnico alviverde Lucas Andrade brilhou no intervalo. O motivo? Márcio Vitor entrou no lugar de Agner e demorou 11 minutos para marcar. O camisa 22 recebeu lançamento já próximo da linha de fundo e, quando todo mundo imaginou um cruzamento, surpreendeu o goleiro Vinicius ao chutar direto para as redes: 2 a 1.

Márcio Vitor é abraçado após marcar em Palmeiras x Referência, partida da Copinha Imagem: Anderson Romao/AGIF

Deivid se redimiu da falha e protagonizou dois milagres em sequência para salvar os bicampeões. No mesmo lance, o goleiro defendeu cabeçada de Monteiro e, no rebote, desviou toque de Duran antes de Edney, em cima da linha, afastar para escanteio.

O lance foi um dos últimos de perigo da partida, que ganhou contornos mornos até o apito final da arbitragem — na única oportunidade real de gol, Márcio Vitor errou o alvo após passe açucarado já dentro da área.