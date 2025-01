Palmeiras: oferta do City por Vitor Reis não agradou; Hernan explica

A primeira proposta do Manchester City pelo zagueiro Vitor Reis não agradou ao Palmeiras, explicou o colunista André Hernan no De Primeira.

Essa primeira oferta foi considerada baixa pelo Palmeiras muito porque não ficou claro para todas as partes o que seria valor fixo e o que seria de bônus variável, como se fez com o Endrick e com o Estêvão.

O Palmeiras não entendeu o que era meta e o que era valor fixo e entendeu que o valor era baixo.

André Hernan

O colunista detalhou como foram as reuniões no fim de semana. No estafe do jogador, há otimismo de que o negócio vai ser fechado.

Foi uma primeira oferta, uma primeira negociação. No sábado e domingo, tivemos reuniões e as conversas foram ficando mornas, voltaram a esquentar, e as conversas seguem. A temperatura varia muito de acordo com cada conversa.

Quem está do lado do jogador, já que tem um acerto com o City, está muito otimista que o negócio vai sair e que o City vai chegar nos 40 milhões de euros juntando fixo e bônus.

André Hernan

Além da definição dos valores, o prazo para apresentação de Vitor Reis no time de Manchester também é um empecilho na negociação.

O Guardiola quer o jogador agora, e o Palmeiras só quer liberar depois do Super Mundial de Clubes. Há uma questão da entrega do jogador que também está pegando.

Essas pontas estão sendo tratadas, estão sendo conversadas, e até o final dessa semana a gente vai ter uma resposta se o Vitor Reis vai ou não fechar com o City.

André Hernan

Hernan: Atlético-MG fecha com Natanael, encaminha Cuello e quer Soteldo

O Atlético-MG acertou a contratação do lateral direito Natanael, ex-Coritiba, e encaminhou a chegada do meio-campista Cuello, do Athletico-PR, informou André Hernan

Natanael já fez os exames médicos e vai assinar. Pode cravar que ele vai vestir a camisa do Galo.

O Cuello só depende de uma situação. O Igor Rabelo recebeu uma proposta do Athletico-PR, ele respondendo que vai, aí o Cuello já fecha com o Atlético-MG. É disso que está dependendo a negociação.

André Hernan

Segundo o colunista, o técnico Cuca ainda quer o atacante Soteldo, que brilhou sob seu comando no Santos. O venezuelano estava emprestado ao Grêmio e retornou ao Peixe.

O Soteldo é o jogador que o Cuca e toda comissão técnica querem.

Não é uma negociação fácil, mas nos próximos dias a gente vai ter reuniões importantes, e a comissão técnica está botando uma pilha na diretoria para trazer o Soteldo ao Atlético-MG.

André Hernan

Samir: Garro tem lesão crônica, mas o maior problema hoje é o fator mental

O meia Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, mas o fator mental é o principal motivo da ausência nas primeiras rodadas do Paulistão, explicou o colunista Samir Carvalho.

O Corinthians anunciou uma lesão, mas o maior problema do Garro hoje é a cabeça.

Eu conversei com fontes no Corinthians que me disseram o seguinte: a lesão do Garro é crônica, mas se na quinta-feira, contra o RB Bragantino, fosse a pré-Libertadores, o Garro talvez estaria em campo.

Samir Carvalho

O colunista explicou que Garro ainda está muito abalado após ser indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) por um acidente de trânsito fatal na Argentina.

O Corinthians considerou a situação dele, que não estava muito bem com essa questão do acidente, ele realmente ficou muito abalado, mas a questão da lesão é crônica, ele terminou o ano passado fazendo tratamento.

Samir Carvalho

