Palmeiras tem cinco indefinições no elenco antes de estreia no Paulistão

O Palmeiras se aproxima do início oficial da temporada com algumas disputas e indefinições dentro do elenco.

O que está em aberto?

Vagas no ataque. Com Estêvão titular, Abel terá de definir quem serão os companheiros da joia. Flaco López terminou 2024 como centroavante titular, mas este ano terá a concorrência de Paulinho, que está lesionado, mas voltará, no mínimo, em março. A principal questão fica pela ponta esquerda. Felipe Anderson terminou a última temporada mal e viu Maurício ganhar espaço. Entretanto, o elenco agora conta com Facundo Torres, contratado junto ao Orlando City.

Titularidade pela esquerda. Piquerez está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho. O uruguaio, antes titular, tem a concorrência de Vanderlan e Caio Paulista. Nenhum dos dois convenceu na reta final de 2024, mas o camisa 22 também deve voltar sem ritmo de jogo.

Quem deve substituir Vitor Reis? O zagueiro, titular na reta final de 2024, está próximo de ser vendido ao Manchester City. A tendência é que Gustavo Gómez volte a ter Murilo como companheiro de zaga, mas Naves e Michel também estão na briga, além de Benedetti, que será integrado definitivamente ao elenco após a disputa da Copinha. Um outro defensor pode ser contratado.

Quem ficará com a vaga de Estêvão? A joia passará a defender o Chelsea após o Super Mundial de Clubes e deixará uma lacuna pelo lado direito do ataque. As opções para o setor não são tantas.

Crias da Academia. O zagueiro Benedetti, o volante Figueiredo, o meia Allan e os atacantes Thalys e Luighi farão parte do elenco profissional. Abel já havia adiantado a promoção dos atletas ainda na reta final de 2024 e agora deve avaliar caso a caso dentro do elenco para entender quais terão, de fato, espaço.

Palmeiras terá calendário cheio

No momento, o time-base do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson (Facundo Torres) e Flaco López.

O Palmeiras terá um 2025 desgastante. A equipe paulista disputará Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes. A estreia no ano está marcada para a próxima quarta-feira (15), contra a Portuguesa, pelo estadual.

Por estar no Super Mundial, o Palmeiras não terá a pausa que as equipes do Brasileirão que estão fora do torneio vão ter. O Alviverde, inclusive, voltará da competição com sequência de jogos pela frente e terá pouco tempo para descanso.

A diretoria não saiu do mercado. A ideia é contratar mais um meio-campista e, possivelmente, um novo centroavante. Além da atual janela, o Palmeiras terá o direito de contratar reforços entre 1° e 10 de junho por causa do Super Mundial.