Mauro Cezar: Cruzeiro apostou em grifes que precisam dar a volta por cima

O pacote de reforços do Cruzeiro está recheado de jogadores de grife, mas que precisam dar a volta por cima em 2025, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

As aquisições do Cruzeiro são mais midiáticas do que pensando na formação de um time. O Cruzeiro contratou jogadores caros que os antigos clubes não queriam mais.

Vale para o Dudu, vale para o Gabriel, vale para o Cássio e vale para o Fagner. Flamengo, Palmeiras e Corinthians não queriam mais, eles eram reservas desses clubes.

Essa é a realidade do elenco do Cruzeiro -- são jogadores que precisam dar a volta por cima jogando pelo Cruzeiro.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, apesar do impacto midiático no Cruzeiro, contratações como Dudu e Gabigol ainda precisam se provar em campo.

Mauro Cezar alertou que o elenco montado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos é uma incógnita em 2025.

Vai dar certo? Com o tempo vamos ver, mas essa é a realidade: todos eles estavam em baixa tecnicamente.

São grifes, gerou muita mídia, isso não é difícil conseguir e foi conseguido com esses nomes, mas futebol nós vamos ver.

Há quanto tempo que o Dudu não joga bola, que Gabriel não joga bem com frequência? O Fagner era reserva do Matheuzinho, e o Cássio era reserva do Carlos Miguel quando saiu do Corinthians.

Mauro Cezar

Arnaldo: Quarteto de trintões é o novo desafio de Zubeldía no São Paulo

Luis Zubeldía tem um grande desafio no São Paulo em 2025: montar um quarteto ofensivo de "trintões", afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.

O Zubeldía respondeu sobre o Oscar jogar com o Luciano, o Lucas e o Calleri.

Ele vai experimentar e disse que não é uma formação para todas as partidas, e acho que ele tem total razão nisso, muito menos para toda temporada, porque afinal trata-se de um quarteto de trintões.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, a principal dificuldade é como Lucas e Oscar vão se encaixar num time com Luciano e Calleri.

O Oscar, assim como o Lucas, vai mudar um pouco a forma dele de jogar para encaixar o Luciano no quarteto?

Isso despertou muita coisa na temporada passada, que acabou com o Lucas como melhor jogador e o Luciano, como artilheiro do time.

Ou seja, eles conseguiram jogar juntos. Agora, é um novo desafio -- o quarteto dos trintões.

Arnaldo Ribeiro

