Massacre! Campeão do UFC, Makhachev finaliza youtuber em treino; veja

Neste sábado (18), na Califórnia (EUA), Islam Makhachev vai colocar o cinturão do peso-leve (70 kg) do UFC em jogo pela quarta vez, contra Arman Tsarukyan. E, antes de lidar com o armênio na revanche, o campeão protagonizou um episódio inusitado. E quem pagou o preço foi o youtuber Adin Ross, que sofreu nas mãos do russo.

No vídeo disponibilizado no canal oficial de Ross no 'YouTube', Makhachev esbanjou poder em suas mãos e qualidade no jiu-jitsu. Corajoso, o influenciador digital pediu para o lutador lhe dar um soco na linha de cinturão. Prontamente, o russo aceitou e não aliviou para Adin que, mesmo com o colete de proteção, gritou de dor devido ao impacto do golpe. Em seguida, no solo, o youtuber voltou a gritar ao ser vítima de um 'Twister' aplicado pelo campeão do UFC. Bem-humorado, Islam explicou que queria apenas abraçar o 'streamer'.

Nova vitória?

Na luta principal do UFC 311, Islam Makhachev mede forças com Arman Tsarukyan, um lutador que conhece muito bem. Na primeira luta entre os atletas, realizada em 2019, o amigo e parceiro de treino de Khabib Nurmagomedov venceu o armênio por decisão unânime. Agora, o russo visa vencer o atleta novamente para comprovar sua superioridade e seguir dominando o peso-leve da organização.

