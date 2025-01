Mark Zuckerberg explica escolha de Dana White para diretoria da META: "Empresário incrível"

Na última semana, uma notícia inusitada pegou os fãs de MMA de surpresa. Presidente do UFC e uma das figuras mais influentes dentro dos esportes de combate, Dana White foi nomeado por Mark Zuckerberg como novo membro da diretoria da META - conglomerado de tecnologia e mídia social fundado pelo próprio bilionário norte-americano. Após nomear oficialmente o dirigente do Ultimate para o Conselho Administrativo de sua empresa, o magnata do ramo das redes sociais justificou sua escolha.

Em recente participação no podcast 'The Joe Rogan Experience', Zuckerberg citou a capacidade de empreender acima da média de Dana como um dos fatores que pesaram em sua decisão. Além disso, o co-fundador do Facebook afirmou que o presidente do UFC possui pulso firme e será capaz de aconselhar os demais diretores da META em meio a um universo de pressões externas de diferentes frentes. Acostumado a trabalhar sob pressão, White é visto com bons olhos por Mark nessa nova empreitada.

"Tenho conversado com ele há algum tempo sobre isso. Quem são as pessoas que quero (na diretoria)? Só os melhores empreendedores e pessoas que criaram coisas diferentes. Dana é basicamente o cara que fez esse esporte parar de ser visto de forma marginalizada e se tornar um dos que mais crescem no mundo, com centenas de milhões de pessoas assistindo. O que Dana fez com o UFC é uma das histórias de negócios mais lendárias, e a marca é amada. Ele é um empresário de classe mundial e tem uma espinha dorsal forte. Parte da conversa que tive com ele sobre ingressar em nosso conselho foi: 'OK, temos muitos governos e pessoas ao redor do mundo colocando pressão em nossa empresa e precisamos de algumas pessoas fortes que irão ajudar em como lidar com algumas dessas situações'. Administrar esta empresa não é para os fracos de coração", destacou Mark.

Mark Zuckerberg e UFC

A relação entre Mark Zuckerberg e Dana White já era boa antes mesmo do presidente do Ultimate ser escolhido para fazer parte da diretoria da META. Fã declarado do mundo das lutas e praticante de jiu-jitsu, o bilionário do ramo da tecnologia já 'fechou' uma edição 'Fight Night' no 'Apex', em Las Vegas (EUA), apenas para ele e seus convidados e, até mesmo, serviu como corner de Alexander Volkanovski no UFC 298.

