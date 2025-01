Lutadora do UFC, Viviane Araújo anuncia nascimento de sua primeira filha

A cegonha está trabalhando a todo vapor neste começo de ano na comunidade das lutas. Depois de Ronda Rousey dar à luz sua segunda filha, agora foi a vez da brasileira Viviane Araújo, top 10 peso-mosca (57 kg) do UFC, anunciar o nascimento de sua primogênita, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

A menina, chamada Lua, é a primeira filha do casal 'Vivi' e Catarina Lo Turco. A lutadora do UFC comemorou a chegada da criança com uma publicação feita no perfil 'Mãe que luta', criado pela própria atleta brasileira no 'Instagram'.

"Bem-vinda, minha filha Lua! Te amo infinitamente! Estou ansiosa por tudo que vamos viver daqui para frente", escreveu Vivi na legenda do post.

Mamãe casca-grossa

Agora, Vivi Araújo se junta a uma crescente lista de mamães cascas-grossas do MMA mundial. Além dela e de Ronda Rousey, já aposentada, fazem parte desse grupo nomes como: Amanda Nunes, que assim como 'Rowdy' já pendurou as luvas, Julianna Peña, Mackenzie Dern, Tecia e Raquel Pennington, Cat Zingano, Miesha Tate, Yana Santos, entre outras.

