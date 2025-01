Linhas de trem e metrô terão operações especiais em dias de jogos do Paulistão de 2025; confira

Como forma de trazer mais segurança aos torcedores durante o Campeonato Paulista, as linhas de metrôs 4 e 5 e de trens metropolitanos 8 e 9 terão operações especiais nos dias de jogos com o objetivo de proporcionar mais agilidade aos fãs que forem assistir às partidas do São Paulo no MorumBis, do Palmeiras no Allianz Parque e do Corinthians Neo Química Arena.

A primeira rodada do Paulistão já terá o confronto entre Palmeiras e Portuguesa, no Allianz Parque, às 21h35. A torcida palmeirense pode utilizar os trens da ViaMobilidade que desembarcam na Estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 8- Diamante, para chegar ao estádio. Haverá reforço nas equipes de segurança e, caso seja necessário, trens extras entrarão na operação para facilitar a volta dos torcedores para a casa.

Já a torcida tricolor que se acostumou a utilizar a Estação São Paulo-Morumbi de metrô, da Linha 4-Amarela, como destino para ir ao Estádio do MorumBis contará com uma operação especial nos dias de jogos na qual os agentes de atendimento e segurança (AASs) da concessionária ViaQuatro auxiliarão as pessoas tanto na ida quanto na volta.

O acesso pela Rua Ângelo Colucci, que começou a ser utilizado nas partidas do Campeonato Brasileiro de 2024, continuará a ser oferecido para que todos possam se locomover com tranquilidade. Nos dias que aconteceram jogos do São Paulo, na temporada passada, a estação recebeu um total de quase 1 milhão de clientes.

O primeiro jogo do São Paulo em sua casa será no dia 23 de janeiro (quinta-feira), contra o Guarani, às 19h30 (de Brasília). O confronto será válido pela 3ª rodada do Estadual. Localizada a cerca de 1,5 km do estádio, a Estação São Paulo-Morumbi de metrô é a melhor maneira de chegar ao estádio.

A torcida corintiana que vai à Neo Química Arena, por sua vez, pode utilizar as transferências das linhas de metrô 4 e 5 e de trens 8 e 9 para acessar a Linha 3 Vermelha do Metrô. Essas estações de transferência também contarão com reforço das equipes de agentes de atendimento e segurança das três concessionárias.

O Corinthians estreia em Itaquera contra o Velo Clube no dia 19 de janeiro (domingo), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Estadual.