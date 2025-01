Leila vê fim de ciclo de Rony no Palmeiras e alfineta Dudu: "Prejuízo de milhões"

Leila Pereira foi bem clara ao comentar a situação de Rony no Palmeiras. A presidente entende que o ciclo do atacante no clube chegou ao fim e acredita que uma saída ainda nesta janela de transferências vai ser benéfica.

O jogador de 29 anos, que está no Verdão desde 2020, recebeu uma proposta do Fluminense. Os paulistas aceitaram a oferta, porém o atleta não entrou em acordo com a diretoria do Tricolor Carioca.

"Eu acho que sim (ciclo se encerrou). O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom para ele novos ares. Se ele entender que não, é um atleta muito querido e seguirá no Palmeiras até o fim de seu contrato", comentou Leila.

"O Rony tem contrato com o Palmeiras, é um atleta e vamos honrar nossos contratos. Houve, sim, uma negociação com o Fluminense. Por parte do Palmeiras está tudo certo, mas precisa que o atleta se acerte com o clube. Estamos nessa situação. Alguns atletas entendemos que colaboraram demais conosco, mas tudo tem um ciclo. É um grande atleta, já nos deu muitas alegrias, mas realmente tem uma negociação com o Fluminense, que precisa entrar em acordo com o atleta", ampliou.

Prestigiado



Leila Pereira ainda comparou a situação de Rony com a de Dudu, que foi para o Cruzeiro. A presidente alfinetou o ex-atacante alviverde. Ela entende que o atleta deixou o clube pela portas do fundo, algo que não aconteceria com o atual camisa 10.

"É uma situação completamente diferente. Fomos muito claros com o Rony, mas se ele quiser ficar, é atleta do clube, vai seguir colaborando. Foi completamente diferente do Dudu. Ano passado, após a lesão, ele procurou o Cruzeiro, querendo ir para lá. Eu autorizei. Ele foi vendido no meio do ano, mas não foi formalizado. Vocês viram tudo que aconteceu. Depois, foi no final do ano e gerou um prejuízo de milhões para o Palmeiras", comentou.

"O Rony não se ofereceu para clube nenhum, é disciplinado, cumpre os seus deveres e, se ele não quiser sair, vai seguir nos ajudando. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos", finalizou.

Mesmo sem ser titular em 2024, Rony foi o jogador do Palmeiras com mais jogos disputados. Ele virou alvo de fortes críticas da torcida, mas seguiu prestigiado pelo técnico Abel Ferreira. O camisa 10 do Verdão disputou 63 partidas na última temporada e finalizou o ano com dez gols, além de sete passes para tentos.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e soma 11 títulos. Além disso, tem 283 jogos e 70 bolas na rede.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).