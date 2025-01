Leila vê fim de ciclo de Rony e detona saída de Dudu: 'Prejuízo de milhões'

Para a presidente Leila Pereira, o ciclo de Rony se encerrou no Palmeiras. No entanto, a dirigente disse que a possível saída do atacante é diferente da situação vivida com Dudu, criticando a forma como o ex-camisa 7 deixou o clube.

São situações completamente diferentes. Nós fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar no nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. O Dudu, no meio do ano passado, ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir, e eu autorizei.

O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo o que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. (...) O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos.

Eu acho que sim [que o ciclo do Rony se encerrou], como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas eu acho que seria até bom para ele novos ares. Mas se ele entender que não, o Rony é um atleta muito querido, ele continuará no Palmeiras até o fim do seu contrato.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

O que aconteceu

Leila disse que o Palmeiras autorizou a negociação de Rony com o Fluminense, mas ponderou que o jogador precisa se acertar com o time carioca. O alto salário pedido pelo atacante travou o negócio. Caso ele opte por não mudar de time, seguirá cumprindo seu contrato, que é válido até o fim de 2026.

A dirigente também voltou a detonar a saída de Dudu: "Pela porta dos fundos". No meio do ano passado, o Alviverde havia aceitado a proposta do Cruzeiro em torno de US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões) pelo atacante, que estava acertado verbalmente com o time mineiro. Porém, Dudu voltou atrás, melou o acordo e só deixou o Palmeiras no final do ano, sem compensações financeiras, após rescisão de contrato.

O que mais Leila disse

Encerramento do ciclo de Dudu: "Vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo estava encaminhado, não é? Eu estava certa. Então, aí esperou-se, até o final do ano, para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões".

Negociação de Rony com Fluminense: "Houve, sim, uma negociação com o Fluminense, por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube. Pelo Palmeiras estaria tudo ok, mas precisa se acertar, o Fluminense precisa entrar em acordo com o atleta.

Renovação de Abel: "Não conversei ainda com Abel sobre esse assunto. Eu acho que não é o momento ainda. Abel tem contrato conosco até dezembro de 25. Então, nesse ponto, não tenho novidades para você. Mas é um desejo que eu tenho. Vou conversar com ele ainda, mas não acho que seja o momento".

Interesse em Andreas Pereira: "Nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu não falo em valores. Estamos fazendo o nosso melhor. Então, o que for possível, até um limite, nós chegaremos. Mas é um desejo muito grande nosso. Eu gostaria que isso fosse resolvido, já que tem bastante tempo que nós estamos envolvidos nesse assunto, o mais brevemente possível".