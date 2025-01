Juninho desembarca no Rio para assinar com o Flamengo: 'Muito feliz'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Juninho chegou ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Flamengo. Ele desembarcou na tarde desta segunda-feira (13) no Aeroporto do Galeão.

O que aconteceu

Juninho passará por exames médicos nesta terça. Ele vai finalizar os trâmites na parte da manhã e assinar o contrato.

Ele recebeu a camisa do Flamengo para entrevista com a FlaTV na parte interna do desembarque, mas ainda não vestiu. Na saída, exibiu o uniforme rubro-negro nas mãos antes de ser alertado pelo assessor de imprensa, a quem devolveu a camisa. Isso apenas porque o contrato não está assinado. A entrevista ao canal oficial do Fla irá ao ar quando isso acontecer.

O jogador ainda não falou com a imprensa. Ele deu rápidas palavras dizendo apenas "muito feliz de estar aqui".

O contrato deve ser até o fim de 2028. O jogador estava no Qarabag, do Azerbaijão, e chegou muito perto de reforçar o Sevilla.

O Flamengo vai desembolsar 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) pelo jogador. O pagamento será feito de forma parcelada.

Um atacante era a prioridade do Fla no mercado da bola. Juninho chega para ser o substituto de Gabigol, que não renovou o contrato no fim do ano passado.

O técnico Filipe Luís pediu por um jogador que possa atuar ao lado de Pedro, mas também como referência sem ele. Após a saída de Gabigol, o Flamengo ficou sem uma reposição de peso no elenco. Carlinhos é a única opção e vai disputar o Campeonato Carioca. Pedro segue lesionado.

Juninho chegou ao Rio de Janeiro! Ele fará exames médicos amanhã para assinar o contrato com o Flamengo. pic.twitter.com/jsfOLMZttz -- Luiza Sá (@luizasabg) January 13, 2025

Juninho é o primeiro reforço do Rubro-Negro na Era Bap. A nova diretoria tomou posse no clube no dia 18 de dezembro, após vitória em eleição realizada no dia 9.

Diante dos trâmites, o atacante não deve ir para os Estados Unidos. O elenco, que realiza pré-temporada no país, retorna ao Brasil já no domingo.