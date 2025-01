Internacional apresenta Vitinho para contrato de seis meses: 'Sei o que fazer para permanecer'

O Internacional apresentou, nesta segunda-feira, o atacante Vitinho, emprestado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, até o final de junho deste ano. O jogador de 25 anos foi um dos destaques do Red Bull Bragantino no ano passado, com cinco gols e cinco assistências em 58 partidas disputadas.

"Venho para um contrato curto, sei o que tenho de demonstrar para continuar aqui. É a maior oportunidade da minha carreira de ser o Vitinho de 2021 que foi vendido, creio que será o maior desafio, sim", comentou o novo camisa 28 da equipe colorada, relembrando o ano em que despontou no Athletico-PR, sendo um dos destaques do time da conquista da Copa Sul-Americana.

Apesar do contrato de apenas seis meses, seguindo diretrizes da Fifa para atletas vindos da Ucrânia ou da Rússia, Vitinho espera apresentar um bom futebol para permanecer no clube gaúcho. Assim, ele tem como inspiração o atacante Wesley, artilheiro do Inter em 2024 após uma passagem apagada pelo Cruzeiro.

"Escolher o Inter foi muito fácil. O maior motivo foi a grandeza do clube. Penso no que ocorreu com o Wesley. Ele veio do Cruzeiro e não estava tão bem lá. Aqui, despontou e fez muitos gols. Penso que posso ser parecido com ele. É uma inspiração. Nada melhor que mirar em um próprio companheiro", explicou o reforço.

Vitinho é um dos dois reforços anunciados para o técnico Roger Machado, que prepara a equipe para as disputas do Campeonato Gaúcho, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O volante Ronaldo, ex-Juventude, também foi contratado pelo clube do Beira-Rio, que ainda busca principalmente zagueiros para integrar o elenco.

O Internacional estreará na temporada no dia 22 de janeiro, contra o Guarany, em Bagé, pelo Campeonato Gaúcho. Antes, nesta quinta-feira, a equipe enfrenta a seleção do México, em Porto Alegre, em amistoso de pré-temporada.