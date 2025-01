Hugo, Romero e mais dois podem desfalcar Corinthians na estreia do Paulista; entenda

O Corinthians pode ter baixas importantes em sua estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Os jogadores Hugo Souza, Romero, Cacá e Maycon podem desfalcar a equipe na primeira rodada do Estadual.

Os quatro atletas assinaram um novo contrato com o time do Parque São Jorge, mas ainda não tiveram seus vínculos registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até domingo.

Conforme consta no Artigo 16 do regulamento do Paulistão, só poderão participar da primeira rodada da competição os jogadores que tiverem os "Contratos Especiais de Trabalho Desportivo ou vínculos desportivos protocolizados, via sistema on-line portaldoclube.fpf.org.br, no DRT da FPF, até 13 de janeiro de 2025".

Artigo 16 do regulamento do Paulistão de 2025 (Foto: Reprodução)

Portanto, o clube tem até esta segunda-feira para regularizar a situação contratual do quarteto e tê-lo à disposição na rodada inicial do Paulista.

Como apurou a Gazeta Esportiva, o Corinthians está ciente do curto prazo, mas crê que irá conseguir normalizar a situação e inscrever os jogadores para o duelo com o Bragantino. No momento, nenhum deles aparece no site da FPF como atleta do Timão.

Dentre as possíveis ausências, a que mais preocupa é Hugo Souza. Caso o goleiro não fique à disposição, o técnico da equipe, Ramón Díaz, teria que recorrer a Matheus Donelli ou Felipe Longo.

Todavia, mesmo que o Corinthians não tenha o quarteto à disposição, os jogadores ainda poderiam ser inscritos pelo clube na primeira fase do Paulistão. O regulamento prevê a adição de atletas na Lista A do torneio até 11 de fevereiro.

As permanências de Hugo Souza, Cacá e Romero já foram anunciadas pelo Timão. A única pendência é a de Maycon, que terá o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk prorrogado por mais uma temporada.

Ramón Díaz já terá um desfalque de peso para a primeira partida de 2025: o meio-campista Rodrigo Garro. O atleta, no momento, trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito e não poderá jogar contra o Massa Bruta.

A estreia do Corinthians no Paulista de 2025, contra o Bragantino, está agendada para quinta-feira. O duelo ocorrerá a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.