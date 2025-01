Guardiola se irrita e discute com torcedores que pediam autógrafos: 'Não venham de novo'

Embora o Manchester City comece a dar sinais de estar reagindo à má fase técnica que tomou conta do clube nos últimos tempos, o técnico Pep Guardiola parece estar ainda tenso com o momento de instabilidade da equipe. Uma prova disso foi a discussão que ele teve com torcedores que pediam autógrafos.

O comandante do Manchester City ficou irritado com a situação e disse que não iria mais atender aos fãs. O técnico espanhol chegou a pedir para os simpatizantes não aparecerem mais. Pep Guardiola ainda fez questionamentos aos presentes no local.

"Não venham de novo. Eu não vou assinar mais uma vez. Eu conheço seus rostos. Vão para a escola. Preparem-se. Você é velho. Vocês são jovens. Não fiquem aqui perdendo tempo", disparou o comandante espanhol visivelmente irritado.

"Vocês querem viver a vida fazendo isso? Honestamente. Quais são os seus sonhos? Cadê os seus sonhos?", questionou o treinador que ainda deixou escapar alguns palavrões diante da situação.

No calor do desentendimento, o torcedor que foi chamado de "velho" por Guardiola rebateu o treinador e disse que trabalhava como chef de cozinha. Em resposta, o técnico do City rebateu o fã com um "Faça melhor".

Atual tetracampeão inglês, o Manchester City está longe de viver as fases recentes onde virou referência de bom futebol. A equipe chegou amargar um período de apenas uma vitória em 13 confrontos. Na luta pelo pentacampeonato, o clube ocupa apenas o sexto lugar com 34 pontos contra 46 do líder Liverpool.

Na Liga dos Campeões, a situação é ainda mais delicada. Em oito rodadas, a equipe ostenta apenas 44% Dee aproveitamento. Em seis jogos, o time venceu apenas duas partidas, obteve dois empates e sofreu duas derrotas. Com oito pontos, o City é o 22º colocado e corre sério risco de não se classifica para a fase seguinte.