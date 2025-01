Giro europeu: Fiorentina perde para Monza e completa quinto jogo sem vencer no Italiano

Nesta segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina visitou o Monza no Stadio Brianteo, perdeu por 2 a 1 e emendou o quinto jogo sem vencer na competição. Os gols dos mandantes foram marcados por Patrick Ciurria e Daniel Maldini, enquanto Lucas Beltrán diminuiu.

Agora, o time comandado por Raffaele Palladino, que soma quatro derrotas e um empate nas última cinco partidas, ficou estacionado em sexto lugar, com os mesmos 32 pontos. Do outro lado, o Monza, voltou a triunfar após 11 jogos, mas seguiu em último, agora com 13 somados, seis a menos em relação ao Hellas Verona, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

A Fiorentina retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Torino, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A partida acontece às 8h30 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. No sábado, pela mesma rodada, o Monza encara o Bologna no Estádio Renato Dall'Ara. A bola rola às 11h.

O placar foi aberto pelo Monza, aos 44 minutos do primeiro tempo. Patrick Ciurria pegou o rebote dentro da área e completou para as redes.

Aos 18 minutos da etapa final, os mandantes ampliaram, desta vez com Daniel Maldini. O companheiro Pedro Pereira cruzou para o atleta, que desviou para a meta.

A Fiorentina ainda conseguiu diminuir o prejuízo na cobrança de pênalti de Lucas Beltrán, aos 29.

Real Sociedad vence Villarreal pelo Espanhol

Ainda nesta segunda-feira, a Real Sociedad recebeu o Villarreal no Estádio Municipal de Anoeta e venceu por 1 a 0, com gol de Takefusa Kubo.

Assim, os mandantes alcançaram a sétima posição, com 28 pontos, e encostaram em Mallorca (6°) e Villarreal (5°), ambos com 30 somados. O adversário, no entanto, é o quinto colocado por conta do saldo de gols superior.