Flamengo recusa proposta de clube russo pelo meia Lorran

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo recusou uma proposta do CSKA, da Rússia, pelo meia Lorran, de 18 anos.

O que aconteceu

O clube russo enviou uma proposta de 5 milhões de euros, em torno de R$ 31 milhões na cotação atual. O valor, porém, não agradou a diretoria do Rubro-Negro.

O jogador tenta recuperar espaço no Fla em 2025. A cúpula, porém, não descarta uma saída caso chegue uma proposta que agrade. A informação sobre o contato do CSKA foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

O Flamengo renovou o contrato de Lorran em agosto do ano passado. O vínculo vai até 2029, com multa na casa de 100 milhões de euros (R$ 600 milhões).

Lorran teve chances no profissional ao longo de 2024. Ele se destacou no título da Libertadores sub-20 e também foi utilizado por Tite, mas perdeu espaço na reta final da temporada.

O jovem é um dos nomes do elenco principal que está com o grupo que disputa o início do Carioca. Ele foi titular na derrota para o Boavista, no último domingo.

O diretor José Boto indicou que haverá jogo duro para saídas de jogadores. "Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não está nos planos. É agregar alguns jogadores para que o elenco seja mais forte", disse em coletiva no último dia 8.