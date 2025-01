Flamengo aguarda Juninho nesta segunda para exames médicos antes do anúncio

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Juninho vai chegar ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira à tarde. Ele foi liberado pelo Qarabag para passar pelos exames médicos e assinar um contrato com o Flamengo. O rubro-negro ainda não anunciou a contratação, mas divulgou um comunicado sobre a chegada.

O que aconteceu

Juninho desembarca no Rio por volta das 15h30 (de Brasília). Ele virá em um voo de Dubai.

O jogador passará pelos exames médicos na manhã de terça-feira. Ele irá ao Ninho do Urubu pela primeira vez e, dando tudo certo, assina com o Flamengo.

Não há nenhuma janela de imprensa prevista até que ele assine. No domingo, o Qarabag deu o ok ao Fla na versão final do contrato. Juninho assina até o fim de 2028.

Havia expectativa de o atacante se juntar ao grupo nos Estados Unidos para a pré-temporada, mas não deve acontecer. Isso porque há pouco tempo hábil para resolver a documentação.

O Flamengo pagará 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao Qarabag, do Azerbaijão, de forma parcelada.