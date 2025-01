Ferroviária x Santos: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copinha

Ferroviária e Santos se enfrentam nesta terça-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira fase da Copinha. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido pela Sportv, mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

CONFRONTO DEFINIDO! ? Pela 3ª fase da #CopinhaSicredi2025, os #MeninosDaVila enfrentam a Ferroviária amanhã, às 17h, com ENTRADA GRATUITA na Arena Fonte Luminosa! A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Pra cima deles! ?? pic.twitter.com/PmHCXgoqAE ? Santos FC (@SantosFC) January 13, 2025

As equipes voltam a se enfrentar pela Copinha. Na fase de grupos, o Peixe perdeu da Ferroviária por 2 a 1, em jogo válido pela terceira rodada da competição. A derrota tirou a invencibilidade do time praiano, que avançou ao mata-mata na segunda posição.

Agora, os Meninos da Vila esperam dar o troco na equipe interiorana após avançarem na segunda fase. No último domingo, a equipe venceu o São José por 3 a 0 para se classificar.

Do outro lado, a Ferroviária espera manter a invencibilidade no torneio. A equipe, que passou na primeira colocação do Grupo 7, soma duas vitórias e dois empates e se classificou para a terceira fase nos pênaltis. Após empate no tempo normal, a equipe superou o Vitória nas penalidades por 7 a 6 e ficou com a vaga.

Prováveis escalações

Ferroviária: Igor Carvalho; João Victor, Gadu, Fellipe e Gabriel Ticianelli; Vinicius Meireles, Arthur Schilling, Filipi Gabriel, Jhonatan Garcia e Diego Silva; Pedro Estevam



Técnico: Jean Carlo Leite

Santos: João Fernandes; Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; André Klaus, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Gabriel Bontempo, Mateus Xavier e Enzo Monteiro



Técnico: Leandro Zago

Arbitragem

Marcio Mattos dos Santos será o árbitro do jogo, acompanhado dos assistentes Leonardo Tadeu Pedro e Gabriel Alexandre Tostes Fleming.