Facundo Torres é registrado no BID e pode estrear pelo Palmeiras contra a Portuguesa

Nesta segunda-feira, o Palmeiras registrou o nome de Facundo Torres no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, o atacante está liberado para estrear pelo Verdão nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Foto: Reprodução

O uruguaio deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, para se juntar ao Alviverde e assinou um contrato até 2029.

O jogador de 24 anos deixou a equipe norte-americana como artilheiro do clube. Em 123 jogos pelo Orlando City, fez 47 gols e deu 19 assistências, totalizando 66 participações em tentos no período.

Facundo Torres também soma convocações à seleção do Uruguai e, inclusive, esteve no plantel comandado por Marcelo Bielsa na disputa da última Copa do Mundo, que aconteceu em 2022, no Catar. Pela Celeste, ele tem oito jogos, um gol e uma assistência.

O uruguaio pode jogar por ambos os lados e também centralizado.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

Atual tricampeão do Estadual, o Verdão está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o tetra consecutivo da competição.