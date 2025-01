Enzo Díaz recebe a camisa 13 e diz que já está adaptado ao São Paulo: 'Preparado para jogar'

Recém-chegado ao São Paulo, o lateral-esquerdo Enzo Díaz foi apresentado nesta segunda-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, onde a equipe realiza a pré-temporada. O argentino de 29 anos se mostrou empolgado em defender o clube brasileiro e parece adaptado ao grupo, algo facilitado pelo acolhimento de conterrâneos como Calleri e Alan Franco, além da comissão técnica de Luis Zubeldía.

"Gostaria de agradecer a recepção de todos, por me aceitarem rapidamente, mostrar como é a convivência, isso me ajudou muito. Quero agradecê-los por rapidamente me receberem, por me mostrarem como funciona a convivência, isso facilitou muito", comentou Enzo Díaz. "Estou fazendo meu melhor, vamos fazer uma grande temporada, formar um grande grupo, competir e conseguir coisas."

Enzo Díaz chegou ao São Paulo por empréstimo do River Plate por um ano em negociação que envolveu a ida do meia Galoppo ao clube de Buenos Aires. O clube do Morumbis se comprometeu a comprar os direitos do jogador por US$ 2 milhões (R$ 12 milhões) caso ele atinja metas de participação.

"Já conhecia o São Paulo e, quando soube do interesse, rapidamente entrei em contato com os meus agentes para aceitar. Quero aproveitar a oportunidade e fazer tudo para estar à altura e conseguir atingir os objetivos", explicou. Mesmo tendo iniciado os treinos com os demais jogadores apenas no domingo, Enzo Díaz se colocou à disposição de Zubeldía para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em amistoso na pré-temporada nos Estados Unidos.

"Estou preparado porque fiz cinco dias de pré-temporada com o River Plate. Quem estiver 100% estará à disposição do treinador, mas a decisão é dele", afirmou o lateral-esquerdo, que não se incomoda com uma possível concorrência de Wendell, atualmente no Porto, e desejado pelo São Paulo. "O importante é formar um grande grupo para conseguir coisas importantes, mas individualmente vou treinar para estar sempre preparado para jogar."

Enzo Díaz recebeu a camisa 13 que utilizará na temporada do presidente Julio Casares e explicou a preferência pelo número, que ficou sem dono após a saída do lateral Rafinha. "É especial, meu filho escolheu quando cheguei ao River Plate, agora estava vaga e decidi usar", afirmou o atleta, que definiu seu estilo de jogo como "aguerrido na marcação, forte fisicamente e muito ofensivo".

Para Casares, o reforço será importante para suprir uma posição carente do São Paulo. "Toda a comissão técnica estava monitorando e ele vem para uma posição que precisávamos pela saída do Welington. O Enzo chegou há pouco e já treinou muito bem. É um atleta comprometido, de caráter, de grupo e estamos felizes", disse o presidente.