Enzo Díaz comemora chegada ao São Paulo e diz estar pronto para jogar

O lateral-esquerdo Enzo Díaz foi apresentado na tarde desta segunda-feira (13) como novo reforço do São Paulo. Ele comemorou a chegada e disse estar pronto e à disposição de Luis Zubeldía.

Pronto para jogar. "Estou preparado porque iniciei a pré-temporada com o River por cinco dias vim para cá e já estou no segundo dia. A verdade é que estou preparado. Estou 100% e à disposição do treinador, mas a escolha é dele"

Camisa 13. "É um número especial porque meu filho escolheu no River e ficamos felizes porque estava vaga aqui também. É um número muito especial e vou tentar leva-lo o mais alto possível"

Características. "Creio que sou um jogador muito aguerrido, fisicamente muito potente e muito ofensivo. Minha característica é ser ofensivo e muito forte na marcação"

Confira outras respostas de Enzo Díaz

Conversas

"Quando soube da oportunidade de vir para o São Paulo fiquei empolgado. Conhecia esse clube, entrei em contato com meus empresários para fechar essa oportunidade. Hoje é aproveitar a oportunidade de estar nesse clube gigante. Vamos fazer tudo para formar um grande grupo e conseguir os objetivos de 2025."

Argentinos juntos

"A situação foi muito rápida. Vim da Argentina para o Brasil, chegando a um lugar novo que eu não conhecia, com muita gente, trânsito. Com o passar dos dias fui acostumando, vim para cá para conhecer os companheiros. Agradecer por me receberem e me enturmarem rapidamente, me mostrando como é convivência. Isso me ajudou muito. Campo muito bom, a exigência de todo o corpo técnico. Rapidamente me juntei e estou fazendo o melhor. Vamos fazer uma grande temporada."

Diferenças do futebol argentino e brasileiro

"Creio que é muito diferente. Futebol argentino é mais físico, no Brasil mais técnica. Vou me adaptar rapidamente."

Importância da pré

"Estar bem-preparado para competir. A competição dentro do grupo tem que ser boa para potencializar todos, jogue quem jogue. Formar um grande grupo para conseguir coisas importantes. Individualmente vou me preparar da melhor forma para competir."

Zubeldía

"Não tive a oportunidade de falar com o Zubeldía, mas com alguns jogadores como Calleri e Santi. Me contaram a grandeza desse clube exigência. Nunca duvidei e hoje estou preparado."