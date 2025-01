Enzo deixa boa impressão em 1º treino no São Paulo; veja detalhes do acordo

Do UOL, em Orlando (EUA)

O lateral esquerdo Enzo Díaz já está empolgando a comissão técnica do São Paulo menos de dois dias após se juntar ao elenco.

O que aconteceu

Díaz chegou aos Estados Unidos no último sábado (11) à noite e já fez seu primeiro treino no domingo (12) pela manhã deixando boa impressão. Ele marcou gols durante a atividade e foi elogiado.

Precisávamos de um lateral esquerdo. Welington nos deu muito no ano passado, sentimos a ausência dele nas últimas rodadas, para mim é importante ter laterais de grande nível, para ser competitivo é preciso que os laterais também sejam. A ideia é que Enzo esteja aqui conosco para competir pela posição. Treinou muito bem, dá para ver que vinha bem. É um jogador físico, vem do Talles que é uma equipe física, River também. Não vai perder tempo na preparação

LUIS ZUBELDÍA, TÉCNICO DO SÃO PAULO

Enzo terá que ser adquirido em definitivo pelo São Paulo se jogar pelo menos 50% das partidas do time no ano. A cláusula só leva em consideração partidas em que ele atue 45 minutos ou mais.

Se atingir a meta, o Tricolor terá de pagar US$ 2 milhões (R$ 12,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. A forma de pagamento não foi estipulada em contrato.

A cláusula de obrigação de compra é igual para Galoppo, emprestado ao River. Se o meia atuar ao menos 45 minutos em ao menos 50% dos jogos, o River precisará comprá-lo.

O valor de Galoppo, entretanto, é maior: US$ 3,6 milhões (R$ 22 milhões) por 60% do jogador. O São Paulo manteria, nesse cenário, 40% dos direitos econômicos do argentino.