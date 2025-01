Dudu responde presidente do Palmeiras após alfinetada: "Minha história foi gigante e sincera"

Nesta segunda-feira, Dudu utilizou as suas redes sociais para responder Leila Pereira. A presidente do Palmeiras alfinetou o ex-atacante do Verdão nesta tarde, em evento de lançamento do novo patrocinador máster.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta do fundo!!! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, sra. Leila Pereira. Me esquece, vtnc", escreveu o atual atleta do Cruzeiro.

Foto: Reprodução

Mais cedo, Leila usou o caso Dudu como exemplo para falar sobre a situação de Rony no Palmeiras. A presidente afirmou que o atacante saiu pelas portas do fundo e gerou um prejuízo de milhões.

"Ano passado, após a lesão, ele (Dudu) procurou o Cruzeiro, querendo ir para lá. Eu autorizei. Ele foi vendido no meio do ano, mas não foi formalizado. Vocês viram tudo que aconteceu. Depois, foi no final do ano e gerou um prejuízo de milhões para o Palmeiras", comentou.

Dudu deixou o Palmeiras no final da última temporada e foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 23 de dezembro de 2024.

Dudu chegou ao Verdão em 2015 e se tornou ídolo. Foram 12 títulos e diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Em agosto de 2023, o atacante sofreu grave lesão no joelho direito e retornou aos gramados em junho. O "Baixola" disputou 19 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência.

Dudu teve sua última aparição pelo Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Ele entrou no segundo tempo e disputou até o fim. Naquela ocasião, ainda com contrato vigente, o atleta não teve uma despedida.