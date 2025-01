Doido de Mandacaru estreia no futebol com golaço e chora: 'Saí do orfanato'

Josenildo Santos de Melo Filho, o Doido de Mandacaru, foi o grande personagem do final de semana pelo seu feito no jogo entre Treze e Auto Esporte, pela primeira rodada do Campeonato Paraibano.

O que aconteceu

Doido de Mandacaru fez sua estreia no futebol aos 24 anos. Cria do 'X1', ele se sagrou campeão de torneios de um contra um na Paraíba e, em dezembro, ganhou uma chance de buscar seu sonho como jogador profissional.

O atacante do Auto Esporte fez um golaço de falta para empatar a partida e coroar o seu primeiro jogo oficial. Aos 41 minutos do segundo tempo, o camisa 17 pegou na bola com perfeição, acertou o ângulo e deixou o goleiro plantado no chão. Resultado final, 1 a 1.

Ele se emocionou após a partida ao falar sobre sua trajetória: "Morei 20 anos em um orfanato, saí de lá sem ter casa nem onde morar". Josenildo foi para o orfanato junto dos seis irmãos após o pai ser morto e a mãe não ter condições de criá-los. Nutriu desde criança o desejo de jogar profissionalmente, não desistiu e realizou o sonho no último domingo (13).

Minha mãe não tinha condições de nos criar quando mataram meu pai, fui eu e mais seis irmãos para o orfanato. Passamos 20 anos passando de galho em galho, de orfanato em orfanato. Dizia para meus irmãos que meu sonho era ser jogador de futebol e que ia conseguir.

Hoje estou aqui. Sou do X1, mas sempre tive sonho de jogar profissional. Sempre lutei e nunca desisti. Muitos riram de mim falando que não ia ser nada porque eu morava no orfanato.

Josenildo Santos de Melo Filho. É o personagem da 1ª rodada do Paraibano.



Josenildo ou melhor: "Doido de Mandacaru", foi às lágrimas ao marcar o gol de empate do Auto Esporte contra o Treze na primeira rodada do Campeonato Paraibano.



Em entrevista ao repórter Mário Aguiar,… pic.twitter.com/JxWbGwaWAn -- LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 13, 2025

O que mais ele disse

Agradecimentos: "Agradecer minha esposa, por ter me acolhido sem nem me conhecer, me levou dentro pra casa dela. Agradecer ao Auto Esporte por me dar uma oportunidade".

Chapada em falta: "Já fui da escolinha do Auto Esporte, professores sempre disseram que era só chapar a bola. Preparador de goleiros me botava para bater falta e disse: Não tem goleiro que chegue em uma chapada sua, se acertar é gol'. Botei em prática no final do treino, de cinco batidas fiz 4, goleiro defendeu uma, falei antes do jogo que se tivesse alguma falta eu ia cobrar e guardar. E foi isso".