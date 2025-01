Djokovic perde set, mas vê rival ter cãibras e vence no Australian Open

A estreia da parceria entre Novak Djokovic e seu recém-contratado técnico, Andy Murray, teve momentos turbulentos na primeira rodada do Australian Open. O ex-número 1 do mundo começou o torneio perdendo um set para o talentoso Nishesh Basavareddy (19 anos, #107 do mundo), mas se recuperou a tempo e depois viu o rival ter cãibras já no fim da segunda parcial. Assim, por 4/6, 6/3,6/4 e 6/2, o sérvio, atual sétimo do ranking, avançou à segunda rodada em Melbourne.

Campeão 10 vezes do Australian Open, Djokovic tenta, aos 37 anos, conquistar seu 25º título de slam em simples, o que lhe deixaria isolado como o maior campeão de slams em simples na história do tênis. Hoje, ele divide o recorde com a australiana Margaret Court, que levantou 24 taças.

O próximo oponente de Nole em Melbourne este ano será o português Jaime Faria (#125), que passou pelo russo Pavel Kotov (#97) por 6/1, 6/1 e 7/5.

Os momentos-chave

Djokovic teve break points em três games diferentes, mas Basavareddy se salvou de todos, inclusive quando sacava para fechar a parcial. O que fez a diferença no primeiro set foi o sétimo game, em que Nole abriu com dois erros de direita e depois viu o americano fazer dois winners para conseguir a quebra de saque.

Basavareddy fazia um bom segundo set, mas cometeu um erro bobo que lhe custou caro. No sétimo game, com o placar em 40/15 e uma bola fácil no comendo do ponto, o americano bateu uma esquerda displicente e mandou para fora. Em seguida, fez uma dupla falta. Djokovic, como sempre, aproveitou o momento. Fez um winner de devolução e ganhou o rali seguinte para quebrar o saque pela primeira vez no jogo. Em seguida, fechou o set em 6/3.

O adolescente já sentia cãibras no fim do segundo set e, diante das longas trocas de bola impostas pelo sérvio, já não conseguia mais competir como antes. Djokovic anotou uma quebra de saque logo no primeiro game do terceiro set e, depois disso, a partida passou a ser uma mera formalidade.

Depois de administrar a vantagem durante todo terceiro set, Djokovic voltou a pressionar e quebrou Basavareddy no primeiro game do quarto set.

Sinner e Alcaraz também avançam

Não foi uma jornada simples para os principais candidatos ao título, mas Jannik Sinner, atual campeão do Australian Open, e o ex-número 1 do mundo Carlos Alcaraz avançaram à segunda rodada.

Sinner teve de lidar com os ótimos saques e o tênis agressivo do chileno Nicolás Jarry, que equilibrou a partida durante dois sets inteiros. O italiano, contudo, venceu tie-breaks e, em seguida, abriu o caminho para vencer em sets diretos: 7/6(2), 7/6(5) e 6/1.

Alcaraz, por sua vez, teve de lidar com o jovem e perigoso Alexander Shevchenko (24 anos, #77), que fazia sua segunda participação no Australian Open. Depois de um set inicial dominado pelo espanhol, o ucraniano cresceu no jogo e fez uma segunda parcial brilhante. Faltou, porém, confirmar o saque na hora de fechar o set. Carlitos brilhou na reta final, descomplicou a partida e triunfou por 6/1, 7/5 e 6/1.

