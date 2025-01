Djokovic avança no Aberto da Austrália em 1º jogo com Murray de técnico; Sinner vence

Dois dos grandes nomes do tênis mundial confirmaram o seu favoritismo em suas respectivas estreias no Aberto da Austrália. Novak Djokovic levou um susto ao perder o primeiro set, mas se recuperou e derrotou o americano Nishesh Basavareddy (107º) por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 6/2. O triunfo marcou o início da parceria entre o tenista e Andy Murray (antigo rival), que agora faz parte de sua equipe técnica. Jannik Sinner, número um do mundo, também fez a sua parte na competição. Em duelo contra o chileno Nicolás Jarry, ele superou o adversário por 3 sets a 0, parciais de 7/6, (7/2) 7/6 (7/5) e 6/1.

Em sua vigésima participação no Grand Slam australiano, Djokovic teve um certo trabalho para vencer a surpresa americana. No duelo, o rival venceu a primeira parcial por 6/4 apostando nas subidas à rede e na boa variação de golpes para abrir a vantagem.

A disputa se manteve equilibrada no segundo set. Djokovic, no entanto, forçou o desgaste de seu adversário ao estar mais inteiro nos lances de maior movimentação e confirmou os seus serviços com mais tranquilidade, empatando o confronto em sets.

No intervalo entre a segunda e a terceira parcial, Basavareddy recorreu ao atendimento médico, já que sentia dores no joelho. Preciso em suas investidas, Djokovic quebrou logo cedo o serviço e abriu vantagem de 2 a 1.

Percebendo o americano de suas condições físicas ideais, o sérvio não teve dificuldades para liquidar o confronto. Ele chegou a abrir uma vantagem de 5 a 1 contra um adversário que resistiu bravamente. No fim, Djoko encerrou o quarto set com 6 a 2 a seu favor e confirmou a sua permanência no torneio.

O próximo adversário do sérvio no Grand Slam vai ser o português Jaime Faria, 125º do ranking. Vindo do quali, o rival obteve a primeira vitória na competição ao superar o russo Pavel Kotov, 97º do mundo, por 6/1, 6/1 e 7/5.

SINNER AVANÇA e TSITSIPAS CAI NA ESTREIA

O italiano Jannik Sinner estreou na madrugada desta segunda-feira no Aberto da Austrália com uma importante vitória sobre o chileno Nicolás Jarry. Apesar do placar de 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2), 7/6 (7/5) e 6/1, o atual líder do ranking precisou de 2h40 para definir o confronto.

Esta foi a 15ª vitória do italiano. O último tropeço de Sinner aconteceu na final do ATP 500 de Pequim, em outubro do ano passado, quando foi superado pelo rival espanhol Carlos Alcaraz.

Os dois primeiros sets foram bastante equilibrados e o líder da lista da ATP só definiu a vitória no tie-break. Na parcial final, porém, ele fez valer a sua experiência para fechar o duelo em 3 sets a 0 ao aplicar um 6/1 sobre o chileno.

Seu próximo adversário na competição vai ser o convidado da casa Tristan Schoolkate, que na estreia derrotou o japonês Taro Daniel.

A surpresa na primeira rodada ficou por conta da eliminação do grego Stefanos Tsitsipas em sua estreia no torneio. Atual 12º colocado no ranking, ele foi derrotado pelo norte-americano Alex Michelsen (42º) por 3 sets a 1 (5/7, 4/6, 6/2 e 4/6).