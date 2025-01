Copinha: 'Haaland do Sertão' tem multa de R$ 610 mi e se inspira em Yuri

O Bahia tem Wendeson Wanderley como um dos destaques da Copinha 2025. O atacante de 16 anos, conhecido por um apelido bastante curioso, é visto como uma das principais promessas da geração e dono de uma multa rescisória astronômica.

Prazer, Haaland do Sertão

Destaque na base da equipe baiana, o jovem tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 610 milhões). Ele, que assinou seu primeiro contrato profissional no fim de 2024, está no clube desde o sub-15 e já defendeu a seleção brasileira.

Wendeson, ou Dell, virou o "Haaland do Sertão" para os torcedores. O atacante já marcou dois dos cinco gols do time na atual edição da Copinha e pode, a partir das 11h (de Brasília) desta terça (14), balançar as redes novamente: o clube enfrenta o Coritiba, em Porto Feliz, pela 3ª fase do torneio.

A ideia do apelido surgiu a partir de organizados do Bahia, que uniram a posição da joia com a semelhança com o astro do Manchester City.

Dell gostou da iniciativa. Ao UOL, ele revelou que o norueguês, oito anos mais velho, é uma inspiração "tanto dentro quanto fora de campo".

Eu levo isso de um jeito muito tranquilo. A torcida do Esquadrão [organizada do Bahia] que botou esse apelido e eu gostei. O Haaland é uma pessoa que eu me inspiro tanto dentro quanto fora de campo, é um ídolo pra mim. Vejo vídeos dele, observo suas movimentações.... Aprendo muito vendo ele jogar Dell, ao UOL

Só Haaland? Corintiano também é inspiração

O vice-artilheiro do Campeonato Inglês não é o único a se tornar um espelho para o jovem de 16 anos, que está em sua primeira edição de Copinha.

Yuri Alberto, goleador do último Campeonato Brasileiro, também virou inspiração para Dell. O atacante também elogiou um ex-companheiro de base: Tiago, que já atua entre os profissionais.

Gosto de jogadores que tem movimentações parecidas com a minha. No Bahia tem o Tiago, que é do sub-20 e também do profissional. Fora do clube, aqui no Brasil, tem o Yuri Alberto: é um cara que gosto de assistir pelas movimentações e pela forma de finalizar. Ele também gosta de sair um pouco da área, fazer a jogada e depois atacar a área para finalizar. Me identifico Dell, ao UOL

O que mais ele falou?

Como é jogar a Copinha? "Estou muito feliz, é minha primeira vez. É uma competição diferente, especial e que está na vitrine: todo mundo está olhando nossos jogos. Estar aqui com meus companheiros de time, jogar, fazer gol e ajudar minha equipe nos jogos tem sido muito gratificante."

Dell, o Haaland do Sertão, comemora gol do Bahia na Copinha Imagem: Reprodução/Instagram

Objetivos para 2025. "Sempre tenho como objetivo ser o artilheiro em todas as competições que eu disputar. Fazendo isso, sei que vou ajudar meu time e meus companheiros. Tenho o sonho de estrear no profissional do Bahia e me firmar no time. Depois, jogar uma Libertadores e trazer este título inédito para o clube — sempre fazendo gols. Mas sei que tudo também tem seu tempo. O Bahia tem um processo bem estruturado e confio que, quando for o tempo certo, vou conseguir esta oportunidade. Enquanto isso, vou seguir me desenvolvendo e fazendo gols pela base."

Relação com Ceni. "Existe um processo de integração com o profissional que nos ajuda nesta transição. Já treinei algumas vezes no profissional, e o Rogério Ceni é um cara muito tranquilo, um ídolo no esporte. Ele sempre me deu muita moral."

Como é o Dell fora dos campos? "A gente não tem tanto tempo livre porque estamos sempre treinando ou estudando na escola, mas eu gosto muito de jogar futevôlei e sinuca. Sempre que consigo, faço um dos dois."