De volta ao São Paulo, Oscar soma mais assistências na carreira do que Veiga, Garro e Giuliano juntos

Recém-contratado pelo São Paulo, Oscar chega ao Morumbi com números que evidenciam sua capacidade de decisão, característica que o Tricolor tem procurado em atletas para alçar voos mais altos em 2025. Um destes números é que o jogador de 33 anos registra mais passes para gol na carreira do que a soma entre Raphael Veiga, Rodrigo Garro e Giuliano, meias de Palmeiras, Corinthians e Santos, respectivamente.

De acordo com o site ogol, Oscar acumula 166 assistências ao longo de sua carreira, 151 por clubes (São Paulo, Internacional, Chelsea e Shanghai SIPG) e 15 pela Seleção Brasileira, divididas em amistosos, Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo (2014) com a Amarelinha.

Em comparação, Raphael Veiga, destaque do Palmeiras e referência em bolas paradas, anotou sete assistências na última temporada e fechou 2024 com 53 passes para gol na carreira. Já Rodrigo Garro, camisa dez e cérebro do Corinthians, registrou impressionantes 14 assistências pelo Corinthians em 2024 e um total de 31 ao longo de sua carreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Para completar, Giuliano, experiente meia do Santos e um dos protagonistas na conquista da Série B pelo Peixe, registrou três passes para gol na última temporada e atingiu a marca de 67 passes decisivos ao todo. Se somados os números destes três meias rivais do São Paulo, são alcançadas 151 assistências, 15 a menos que Oscar.

O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.