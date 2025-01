Cuca fala sobre condenação por estupro em apresentação no Galo: "Trabalhado para ser melhor"

Pela manhã desta segunda-feira, o Atlético-MG promoveu a coletiva de imprensa de apresentação do técnico Cuca. Em sua quarta passagem pelo clube, o treinador iniciou os trabalhos com o elenco na última quinta.

Cuca iniciou a entrevista com um pronunciamento sobre a sua condenação em 1989 por coação e ato sexual com menor, que aconteceu em meio a uma excursão do Grêmio, sua equipe da época, para a Europa em 1987. Na ocasião, Cuca e outros três atletas foram detidos sob uma denúncia de terem tido relações sexuais com uma garota sem consentimento. O caso, no entanto, foi anulado pelo Tribunal Regional de Berna-Mittelland, da Suíça, no inicio de 2024.

"Eu me prontifiquei dentro de mim a ser uma pessoa melhor. E confesso para vocês que tenho aprendido muita coisa com muita gente, tenho escutado muita gente, escutado minha família, e tenho entendido muita coisa que eu não entendia como ser humano", afirmou Cuca.

"Eu consigo entender que eu tentava falar do Cuca, explicar o Cuca, e a sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu como homem podia fazer pela causa, pelo tema. E eu tenho trabalhado incessantemente desde aquele dia para ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que entenda mais do tema. não só pelas minhas filhas, minhas netas, minha mãe ou minha irmã, mas pelas mulheres, pelo respeito que as mulheres têm e merecem, pela igualdade que a gente busca".

Sobre as movimentações da equipe no mercado, Cuca deixou clara a necessidade de contratações para "encorpar" o elenco e também comentou sobre saídas do time. Além de falar sobre as dificuldades do mercado atual pelos preços inflacionados.

"Precisamos rejuvenescer nossa equipe, nós estamos atrás de alguns jogadores com esse perfil. Sobre as saídas de atletas, você não consegue controlar tudo, existem jogadores que você não quer que saia mas eles saem, é o caso do Zaracho, é o caso do Battaglia. Não foi uma questão nossa, gostaria muito de contar com os dois, mas eles entenderam que era o momento deles de sair, e você não tem muito o que fazer", disse.

"O mercado hoje é muito diferente do que era no passado. Eu fiquei perplexo em participar das coisas com o Victor (Diretor de futebol do Galo), de como as coisas inflacionaram e se tornaram quase que inviável, então a gente tem que ser muito criativo, para dentro da responsabilidade buscar jogadores. Buscamos 2 atacantes e mais alguns outros de outras posições que acabaram saindo, do final do ano até agora se não me engano saíram oito jogadores", completou o comandante do Galo.

Ao falar sobre o último ano da equipe, que teve um final melancólico para o torcedor com as derrotas nas finais da Copa do Brasil e Libertadores, Cuca deixou claro que o torcedor, na verdade, deve se orgulhar da temporada de 2024 do clube.

"O torcedor tem que ficar muito contente pelo ano que teve ano passado, não é um ano ruim, foi ruim por não ter ganho nada mas chegou a duas grandes finais. Quantas equipes que lutaram e não chegaram a final nenhuma? Equipes grandes como o Galo também. esse ano pretendemos dar um equilíbrio para o time, e se Deus quiser poder chegar em finais importantes também", concluiu.