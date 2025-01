Cristiano Ronaldo compra jato avaliado em mais de R$ 300 milhões; veja

Imagem: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Astro do Al Nassr, Cristiano Ronaldo é conhecido por possuir diversos itens luxuosos. O jogador, que possui mais de 15 carros na garagem, decidiu adicionar mais um veículo de expressão na sua coleção: um novo jato particular.

O que aconteceu

Segundo o jornal espanhol Marca, o atleta comprou um Bombardier Global Express 6500, avaliado em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 313 milhões de reais). O portal relatou que o português vendeu recentemente um jato que possuía desde 2015, um Gulfstream G200. O novo avião, na cor preta, possui até as iniciais do astro na lateral (CR7) e uma sombra de sua clássica comemoração.

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, ao lado do jato da família Imagem: Divulgação/Instagram/@georginagio

A aeronave comporta até 17 passageiros, com mesas, sofás, um chuveiro e até cozinha. No Instagram de Georgina Rodríguez, sua esposa, a modelo publicou fotos ao lado do jato, em viagem que a família realizou para a Finlândia.

No site oficial da Bombardier, a empresa relata que o avião pode percorrer mais de 12 mil quilômetros sem precisar abastecer novamente. A dona do Global 6500 exemplifica: é possível viajar de Hong Kong a Londres sem a necessidade de escalas.

Veja imagens do avião adquirido por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo comprou um Bombardier Global Express 6500 Imagem: Divulgação/Bombardier