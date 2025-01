Craque da 'Copa' da liga de Piqué, Kelvin diz não querer futebol de campo

Campeão, artilheiro e eleito melhor jogador da "Copa do Mundo" da liga de futebol de 7 criada por Piqué, Kelvin Oliveira disse não pensar em voltar para o futebol de campo.

O camisa 9 e capitão do Brasil na Kings World Cup Nations era lateral esquerdo e chegou a atuar pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan, da Itália.

Após se profissionalizar e jogar por equipes de divisões inferiores de Minas Gerais, Kelvin ganhou destaque no fut7 e foi contratado pelo Grêmio para atuar na modalidade junto com ex-jogadores como Léo Moura e Maicon.

Renato Gaúcho, técnico do Tricolor na época, chegou a testar o agora atacante no elenco profissional, mas não efetivou o atleta no time.

Joguei campo minha vida toda e fui para o Fut7 há apenas 5 anos. É uma modalidade muito gostosa de se jogar, na qual me encaixei muito bem, estou muito feliz, tenho prestígio, sou valorizado, e não me vejo mais no futebol de campo. É algo que acho difícil.



Não tenho que provar para ninguém que sou bom no campo ou não. Estou no Futebol de 7 e tenho que mostrar que sou bom aqui, não em outra modalidade. Kelvin Oliveira

Para ser campeão da Kings League o Brasil venceu Coreia do Sul (7 a 4), Alemanha (9 a 2), Turquia (12 a 4), México (3 a 1) e Colômbia (6 a 2).

As regras diferentes:

Cada time começa o jogo com uma "carta de ouro", que pode criar regras novas durante a partida, por exemplo:

Dobrar o valor dos gols marcados nos 60 segundos seguintes.

Ganhar um pênalti automaticamente.

Expulsar um jogador adversário.

Roubar a carta de ouro do adversário.

As substituições são ilimitadas e não há empates. Se preciso, o jogo é definido por shootout. O cartão amarelo dá dois minutos de suspensão. O vermelho expulsa o jogador, mas outro pode substituir. Os times podem acionar o VAR, mas perdem este direito se pedir uma vez e a arbitragem não mudar a decisão.

*O jornalista viajou a convite da organização do evento.