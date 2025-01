Corinthians trabalha finalizações nos últimos ajustes para a estreia no Paulista

O Corinthians segue a todo vapor na preparação para a estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Nesta segunda-feira, o grupo comandado por Ramón Díaz trabalhou especialmente finalizações.

No período da tarde, o elenco realizou um trabalho de força na academia e em seguida a comissão técnica aplicou um circuito de duelos com finalizações em três estações e jogos de enfrentamento em campo reduzido.

Para o duelo contra o RB Bragantino, do elenco que vinha atuando no Brasileiro, o Corinthians não vai contar com o meia Rodrigo Garro, com lesão no joelho, e o volante Breno Bidon, que está servindo a Seleção Brasileira sub-20. A comissão também pode optar por preservar jogadores, pensando no calendário apertado de janeiro.

GLÓRIA CENTENÁRIA! ??? Há ? anos, o Sport Club Corinthians Paulista bateu o Paulistano e conquistou o seu quinto título paulista, sendo o terceiro consecutivo! Um marco que consolidou o Timão como potência no futebol paulista! ??#CulturalDoCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/W0dkwtbkCn ? Corinthians (@Corinthians) January 11, 2025

O volante Maycon ainda não teve seu novo contrato registrado e não está apto a defender o Corinthians no Paulistão. O atleta também segue sua recuperação para ficar 100% fisicamente após romper o ligamento do joelho.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta terça-feira, em dois períodos. O elenco vai ficar concentrado no CT Joaquim Grava até a partida contra o Massa Bruta, marcada para às 19h30 (de Brasília) de quinta-feira.