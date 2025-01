Corinthians sofre, mas avança à terceira fase da Copinha; Ituano se garante após 34 pênaltis

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sequência na tarde desta segunda-feira, quando Corinthians, Vasco e Osasco Audax carimbaram seus passaportes à próxima fase e seguem na briga pelo título.

No Bruno José Daniel, em Santo André, o Corinthians se recuperou após ser derrotado pelo time da casa na última rodada da fase de grupos. Contra o Falcon-SE, o time da capital encontrou dificuldades, mas conseguiu superar o adversário por 1 a 0, com gol de Bahia, no fim, e se garantiu na próxima fase para encarar o Vila Nova, que eliminou o próprio Santo André.

Outro time que carimbou seu passaporte foi o Audax. Jogando no estádio José Liberatti, em Osasco, o Osasco Audax fez um jogo disputado com o Votoraty-SP e após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, superou o rival paulista por 4 a 1 nos pênaltis e agora aguarda o duelo entre Novorizontino e Athletico-PR para conhecer seu adversário.

Pouco mais cedo, na Rua Javari, o Vasco encarou o Juventus-SP, em sua casa, e venceu o time paulista por 1 a 0, com gol anotado por Léo Jacó. Os cariocas agora se preparam para encarar o Ceará na próxima fase, em data ainda a ser definida.

O dia ainda definiu mais 10 classificados à próxima fase do mata-mata. Ibrachina-SP, Sport, Grêmio, Goiás, Flamengo-SP, Zumbi-AL, Ituano, Fortaleza e Vila Nova também avançaram e se juntam a Botafogo, Ponte Preta, Mirassol, Criciúma, Guarani, Atlético-MG, Ferroviária, Santos, Água Santa, Fluminense, São Paulo, Juventude, Cruzeiro, Portuguesa, Bahia e Coritiba como os garantidos na terceira fase.

A sequência da Copa São Paulo nesta segunda-feira ainda terá Novorizontino x Athletico-PR, Palmeiras x Referência e Red Bull Bragantino x Flamengo.

Confira todos os resultados da 2ª fase:

Água Santa 2 x 1 Linense

Guarani 3 x 0 Bandeirante-SP

Ferroviária 2 (7) x (6) 2 Vitória

Desportivo Brasil-SP 1 x 2 Bahia

Ponte Preta 2 x 0 Votuporanguense-SP

São José-RS 0 x 3 Santos

Juventude 1 x 0 XV de Jaú-SP

Cruzeiro 1 (5) x (3) América-RJ

Criciúma 0 (3) x (1) 0 Santa Cruz-PE

Capivariano-SP 1 (4) x (5) 1 Coritiba

Botafogo 2 x 1 Iapê-MA

São Paulo 4 x 0 América-RN

Operário-PR 1 (4) x (5) 1 Mirassol

Botafogo-SP 1 x 3 Atlético-MG

Portuguesa 3 x 0 Real Brasília-DF

Fluminense 3 x 0 CRB

Ibrachina-SP 2 x 0 Barra-SC

Sport 0 (5) x (4) 0 Oeste

Grêmio 1 x 0 Marcílio Dias-SC

Goiás 1 (5) x (4) 1 Vitória da Conquista-BA

Flamengo-SP 1 x 0 Náutico

XV de Piracicaba 0 x 4 Ceará

Zumbi-AL 1 x 0 União Suzano-SP

Ituano 0 (16) x (15) 0 Sfera-SP

América-MG 1 (1) x (3) Fortaleza

Santo André 0 x 1 Vila Nova

Juventus-SP 0 x 1 Vasco

Osasco Audax 0 (4) x (1) 0 Votoraty-SP

Falcon-SE 0 x 1 Corinthians

19h30

Novorizontino x Athletico-PR

Palmeiras x Referência-SP

21h45

Red Bull Bragantino x Flamengo