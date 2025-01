Corinthians não deve contar com Maycon para a estreia no Campeonato Paulista; entenda

O Corinthians não deve contar com o volante Maycon para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O clube ainda tem detalhes a acertar com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e a tendência é que o novo vínculo do atleta não seja registrado nesta segunda-feira, data-limite de inscrições para a primeira rodada do Estadual.

A Gazeta Esportiva apurou que o Timão, apesar de ver o novo empréstimo de Maycon como encaminhado, ainda tem uma pendência burocrática para resolver com os ucranianos. A expectativa do clube é que tudo seja resolvido nos próximos dias.

O Corinthians tem até o dia 11 de fevereiro para registrar jogadores da Lista A para a primeira fase do Campeonato Paulista.

O caso é diferente em relação a Hugo Souza, Cacá e Romero, que devem ter seus novos vínculos registrados hoje na Federação Paulista de Futebol. Portanto, a tendência é que o trio fique à disposição da comissão técnica para a partida da próxima quinta-feira, em Bragança Paulista.

Para a partida contra o Massa Bruta, o Corinthians já não vai ter a presença de Breno Bidon, convocado pela Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20. Rodrigo Garro, com uma lesão no joelho, também deve ser baixa.

O elenco do Timão se apresentou no dia 7 de janeiro e desde então intensifica a preparação para o apertado calendário da primeira fase do Paulistão.