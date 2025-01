Corinthians entra em semana decisiva de estreia no Paulista e ficará concentrado no CT

O elenco do Corinthians concluiu, neste domingo, a primeira semana de pré-temporada no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco permanecerá concentrado até a estreia no Campeonato Paulista de 2025.

Os atletas se reapresentaram na última terça-feira. Desde então, eles vinham realizando treinos físicos e as primeiras atividades no gramado.

Ao longo dos últimos dias, os jogadores ficaram concentrados no CT. A comissão técnica de Ramón Díaz entende que esta é uma maneira de potencializar a imersão do elenco às ideias que o argentino quer implementar no início do ano de 2025.

Os atletas foram liberados por Ramón após o treino deste domingo, mas retomam a preparação já na segunda-feira e voltarão a se concentrar até a primeira rodada do Estadual.

O Corinthians tem mais três dias antes de fazer sua estreia no Paulistão. O Timão encara o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O técnico Ramón Díaz tem uma baixa certa para o duelo. O meia Rodrigo Garro trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito e deve desfalcar a equipe do Parque São Jorge nos primeiros compromissos de 2025.