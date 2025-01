Copinha: Súmula tem ameaça, homofobia e objetos atirados em atleta do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

A súmula da partida entre Juventus e Vasco, pela 2ª fase da Copinha, vencida pelo Cruzmaltino por 1 a 0, aponta uma série de denúncias do árbitro Pablo Rodrigo Soares de Oliveira, que vão desde objetos atirados no goleiro vascaíno Phillipe Gabriel até intimidações de dirigentes do clube paulista na porta do vestiário.

O que aconteceu

O documento diz que o jogo foi paralisado por gritos homofóbicos proferidos pela torcida do Juventus. Eles foram direcionados ao arqueiro cruzmaltino.

O mesmo Phillipe Gabriel também é citado como alvo de objetos atirados pelos torcedores do clube paulista. São identificados um isqueiro, copos descartáveis e um saco de pipoca.

GABARITO!!!



Apesar de todas as agressões sofridas, o jovem goleiro Phillipe Gabriel mostrou muita maturidade e inteligência para lidar com a situação, pegando algo desfavorável e usando a favor do Vasco. Dentro das quatro linhas, fez mais uma bela atuação, ajudando na? pic.twitter.com/nKFZSzfcRl -- NTCAST (@_Ntcast) January 13, 2025

O goleiro ainda ouvir sua namorada ser xingada pela torcida do Juventus. Eles descobriram o nome da jovem através do Instagram e os vídeos com as ofensas machistas circulam na internet. O mesmo fato já havia ocorrido no jogo anterior, contra o Nacional (SP). Estas situações, porém, não foram citadas nas súmulas.

Phillipe Gabriel não só fechou o gol como teve sangue frio pra ignorar um monte de adolescente idiota na partida dessa segunda-feira contra o Juventus-SP.



O jovem goleiro do Vasco inclusive deu aula pra muito goleiro experiente sobre como ganhar tempo



pic.twitter.com/nSgAcupcHN -- Mídia Vascaína (@midiavascaina) January 14, 2025

O UOL apurou que o Vasco estuda ingressar com uma reclamação formal na Federação Paulista de Futebol por conta dos atos sofridos por seu atleta. Phillipe Gabriel é filho de Luiz Alberto, ex-zagueiro de Flamengo, Fluminense, Santos e outros. O jovem coleciona passagens por seleções brasileiras de base.

O árbitro também acusa dois dirigentes do Juventus de terem lhe ameaçado na porta do vestiário. O documento aponta os senhores Luis Gricheno Júnior e Anderson Lima como os intimidadores. A súmula diz:

"Informo que os dirigentes Sr.LUIS GRICHENO JUNIOR e ANDERSON LIMA da equipe do Juventus, identificados pelo diretor de jogo Sr. Ramon Lopes Campos Dantas, Ambos vieram em nosso vestiário solicitando a entrada para uma conversa, sendo negado por mim, a partir desse momento os dois diretores se exaltaram dizendo as seguintes palavras," palavras ditas pelo Sr. LUIS GRICHENO JUNIOR " você é arrogante e f... com o trabalho nosso, vou f... com sua carreira você nunca mais vai apitar na sua vida. Palavras ditas pelo Sr Anderson Lima " eu só quero entrar pra conversar, você é muito arrogante. Ambos tiveram que ser contidos pela polícia".