Dia 12 da Copinha tem furada fatal, clássico com 34 pênaltis e queda do Fla

A Copinha 2025 chegou ao seu 12° dia nesta segunda-feira (13) e os jogos espalhados pelo estado de São Paulo contaram com fatos e lances curiosos.

Destaques do dia

Clássico dos 34 pênaltis. Ituano e Sfera protagonizaram um 0 a 0 morno, mas quem pensou que faltou emoção está enganado: os times de Itu e Salto, cidades vizinhas do interior de São Paulo, decidiram a vaga na 3ª fase após 34 cobranças de pênalti. Melhor para o Ituano, que venceu por 16 a 15 e despachou o rival.

Falando em pênalti... Outros quatro jogos desta segunda (13) foram decididos nas penalidades. Audax, Sport, Goiás e Fortaleza avançaram após empates no tempo normal.

Furada fatal. O Palmeiras vencia o Referência por 1 a 0, mas acabou cedendo o empate após um erro crasso de Deivid: o goleiro furou ao tentar afastar um lançamento em diagonal da equipe de Embu das Artes e acabou tomando gol. Para a sorte alviverde, Márcio Vitor cravou a vitória para o bicampeão.

Golaço em Guarulhos. Uma das sensações da Copinha até o momento, o Flamengo-SP venceu o Náutico com uma pintura de Léo Agostinho. O jogador recebeu lançamento na ponta esquerda, limpou para o meio e acertou o ângulo da meta adversária, garantindo a vitória para a equipe de Guarulhos.

Eliminação do Fla (com direito a gol de letra). O Bragantino atormentou a vida do eliminado Flamengo no Nogueirão. O time do interior venceu por 3 a 1, e um dos gols da vitória saiu dos pés de Filipinho, que engatilhou uma letra após cruzamento e saiu para o abraço.

Veja destaques

GOLAÇO DO FLAMENGO



Flamengo de Guarulhos 1x0 Náutico



? Léo Agostinho



32Avos de final (JOGO ÚNICO) - Copinha 2025

Paulistão pic.twitter.com/LRZBtUmxaQ -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 13, 2025

Veja resultados