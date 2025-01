Conor McGregor castiga jogadores em partida de futebol na Irlanda; veja

Conor McGregor não luta desde 2021, mas sua ausência do UFC não o impede de estar ativo e praticar esportes diferentes. No último sábado (11), na Irlanda, o ex-campeão do Ultimate jogou uma partida de futebol e, competitivo, deu tudo de si, castigando os adversários em campo.

No registro divulgado pelo perfil do 'X' 'NotACasualMMA', McGregor, representando o time 'Black Forge FC', nome do seu pub, disputou a bola de forma grosseira com um jogador, levou a melhor na dividida e, em seguida, deu um carrinho e se chocou com outro atleta violentamente. Em mais um lance de pouca intimidade com os gramados, Conor pisou na bola, perdeu o controle dela e agarrou um jogador descaradamente, fazendo falta para parar a jogada.

Para coroar sua participação na partida, o lutador, em uma disputa aérea, errou o tempo da jogada e, ao invés de chutar a bola, acabou acertando a linha de cintura de outro atleta. Como os lances viralizaram nas redes sociais, 'Notorious', bem-humorado, entrou na brincadeira.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

Conor McGregor playing football today @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/Fqh6otrl6h

- Paddy?? (@NotACasualMMA) January 11, 2025

pic.twitter.com/DbItlwiwkg

- Paddy?? (@NotACasualMMA) January 11, 2025

All ball, ref! https://t.co/8LF2OTHhst

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 12, 2025