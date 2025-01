Comentarista ex-Real critica Vini em atropelo do Barcelona: 'Ficava parado'

Com uma atuação irrepreensível, o Barcelona conquistou o título de campeão da Supercopa da Espanha no último domingo, ao golear o seu grande rival, o Real Madrid, por 5 a 2, no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. Mas se o brasileiro Raphinha deixou o campo como o grande destaque da decisão ao marcar dois gols e ainda fazer uma assistência, Vinicius Júnior acabou virando alvo de críticas pelo desempenho de sua equipe. Com uma atuação mais apagada, ele encontrou dificuldades para superar a marcação adversária e ser decisivo no duelo.

Álvaro Benito, ex-jogador do Real Madrid, comentou a decisão de domingo pela emissora "Movistar+" e pela rádio "Cadena SER". O jogador revelado pelo Flamengo foi um dos seus principais alvos ao falar do clássico.

"Ele (Vini Jr) nem sequer foi aos duelos. Ficava parado. Para mim, essa é sempre uma das coisas que não aceito dos jogadores. Nem de Vinicius nem de ninguém. É uma final contra o Barcelona. Como você vai se poupar?", disparou Álvaro Benito durante o programa "Carrossel Esportivo".

O comentarista também criticou o técnico Carlo Ancelotti. Para Álvaro Benito, o Real Madrid não tem conseguido desempenhar um bom papel coletivo.

"Um treinador tem que tomar decisões se a equipe não funciona coletivamente como ele pensa. Algo se perdeu no caminho. Nas últimas duas Ligas dos Campeões, por exemplo, para mim o denominador comum foi o trabalho coletivo. Este ano, com a chegada de Mbappé, pensavam que tudo seria um pouco mais simples. Mas aconteceu o contrário. O time tomou o caminho inverso", analisou.