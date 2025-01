Com hat-trick de Guilherme, Ceará goleia XV de Piracicaba e avança na Copinha

Com um a mais, o Ceará venceu o XV de Piracicaba nesta segunda-feira por 4 a 0 em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Guilherme foi o destaque da partida, saindo de campo com um hat-trick (três gols). O outro tento do Vozão foi anotado por Enzo.

Com a vitória, o Ceará avançou para a próxima fase da Copinha e aguarda o duelo entre Juventus-SP e Vasco para descobrir quem irá enfrentar na próxima quarta-feira (horário a definir).

Os gols do jogo

Aos 19 do primeiro tempo, em contra-ataque, Enzo recebeu pela direita e colocou a bola na área em um chute que acabou encobrindo o goleiro Cadu.

O segundo gol foi de Guilherme, aos 43 do primeiro tempo. Recebendo um lançamento dentro da área pelas costas da defesa, o camisa 19 percebeu o adiantamento do goleiro do XV, ajeitou a bola com o peito para tirá-lo da jogada e bateu para o gol.

Na segunda metade, Guilherme guardou mais dois. Um recebendo uma bela assistência de Fabrício e só precisando empurrar para o gol. E no outro o camisa 19 aproveitou rebote dentro da área, girou e guardou no fundo das redes.