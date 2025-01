Cintra festeja estreia entre profissionais do Fluminense e volta à Copinha "com mais vontade"

O zagueiro Gustavo Cintra viveu dias agitados com a camisa do Fluminense. O atleta, que está no elenco que disputa a Copinha, foi convocado para defender a equipe principal no Campeonato Carioca. Aos 19 anos, estreou como profissional no empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa-RJ, na noite deste domingo, em Moça Bonita.

"Fiquei muito feliz de estrear pelo Fluminense, porque estou aqui desde os dez anos. É minha casa, onde me sinto bem e conheço todo mundo. Sempre quis honrar o clube. Lutei muito e consegui. Claro que é só o começo, uma estreia de alguns minutos, mas vou continuar trabalhando para ganhar mais oportunidades e chegar lá", destacou.

Chegamos em São Carlos! Os #MlksDeXerém já estão na cidade da decisão de amanhã na @Copinha! pic.twitter.com/TI2avP4feQ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 13, 2025

Gustavo Cintra já voltou à equipe da Copinha, comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez. Ele encontrou o elenco nesta segunda-feira para embarcar rumo a São Carlos, onde jogará a terceira fase do torneio.

"Treinei por cinco dias lá e tentei extrair o máximo de vivência e entendimento da própria comissão técnica e dos mais experientes. Eles já viveram coisas que eu ainda não vivi. O quanto puder aprender para agregar à minha carreira, melhor. Volto com muitas experiências na bagagem. É um novo Gustavo, com ainda mais vontade de ganhar", disse.

O Fluminense enfrentará o Água Santa, valendo vaga nas oitavas de final da Copinha, nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília). Já a equipe profissional duela com o Volta Redonda às 21h30 desta quarta.