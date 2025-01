Casagrande critica Dudu por xingar Leila: 'Grosseria e falta de educação'

O atacante Dudu, do Cruzeiro, foi grosseiro na resposta à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, opinou Walter Casagrande no UOL News, nesta segunda (13).

A mandatária alviverde disse que Dudu deixou o Palmeiras "pela porta dos fundos", e o atacante a respondeu com um xingamento em publicação nas redes sociais

Quem não tem argumento, parte para a grosseria, para a ofensa, para a falta de educação. Poderia ter respondido da mesma maneira, e terminar ali [sem o xingamento], mas fez questão de mostrar a falta de educação e a grosseria. Achei absurda a resposta.

Casagrande

