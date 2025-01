Brasília é surpreendido pelo Mogi e perde a segunda seguida no NBB

O Brasília perdeu do Mogi das Cruzes por 89 a 71, pela 21ª rodada do NBB, nesta segunda-feira, no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos. A equipe do Distrito Federal, assim, amargou sua segunda derrota seguida na competição.

Com o resultado, o Brasília segue na terceira posição na tabela, com 13 vitórias e oito derrotas. Já o Mogi completa sete vitórias e 14 derrotas, na 15ª colocação.

O próximo jogo do Brasília será às 20h (de Brasília) do dia 20 de janeiro, no Ginásio Nilson Nelson, diante do Corinthians. Já o Mogi visita o São Paulo às 20h do dia 17.

O Jogo

No primeiro quarto, a equipe da casa abriu uma confortável vantagem (28 a 17). Já o Brasília voltou mais ofensivo no segundo período e diminui a diferença para apenas três pontos. O Mogi foi para o intervalo vencendo por 45 a 42.

Os últimos dois períodos foi de domínio total do Mogi, que contou com grande atuação de Gabriel, cestinha com 24 pontos, para vencer a partida.

Confira outros resultados do NBB nesta segunda-feira:

União Corinthians 78 x 77 Caxias do Sul



Fortaleza 80 x 76 Pato Basquete