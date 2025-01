Após estreia vitoriosa, Marco Túlio promete deixar o nome na história do UFC

A trajetória de Marco Túlio no UFC mal começou e o lutador brasileiro já traça planos para lá de ambiciosos. Depois de vencer sua luta de estreia na organização, no último sábado (11), 'Matuto' deixou a cautela de lado e esbanjou confiança ao comentar sobre sua expectativa para o futuro.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Marco Túlio 'Matuto' afirmou que pretende entrar para a história do UFC. O primeiro passo para alcançar esse objetivo já foi dado pelo brasileiro. No sábado, em sua estreia pelo Ultimate, o peso-médio (84 kg) precisou de pouco mais de três minutos de luta para nocautear o ucraniano Ihor Potieria e iniciar com o pé direito sua caminhada na liga.

"Se tudo der certo, pelo menos três ou quatro lutas (em 2025). Eu quero estar trabalhando bastante esse ano. Podem esperar um cara muito agressivo, inteligente, técnico. Estamos vindo aí para deixar o nosso nome na história", projetou Matuto.

Dever de casa bem feito

O triunfo logo em sua primeira experiência no maior evento de MMA do planeta pode ser creditado à preparação feita pelo lutador brasileiro junto à sua equipe, a 'Chute Boxe Diego Lima'. Pelo menos é o que garante Matuto. De acordo com ele, o estudo de seu oponente e a estratégia traçada para vencê-lo foram fundamentais para que a vitória viesse em sua estreia no UFC.

"Por incrível que pareça, eu estou em um flow tão bom desde a minha última luta no Contender (Series) que parece estar acontecendo tudo tão natural, que dessa vez não me bateu adrenalina, não me deu nervosismo... Simplesmente treinei bastante, acreditei no trabalho e as coisas foram acontecendo. Estudei bastante (o Potieria), tudo que ele fez eu imaginava que ele ia fazer mesmo, então consegui trabalhar muito em cima dele. O dever de casa foi feito. A gente só veio e colocou em prática", contou.

Aos 30 anos de idade, Marco Túlio chega ao Ultimate credenciado como uma das grandes apostas para o futuro da divisão dos médios, que já conta com um bom contingente de atletas do Brasil buscando o topo da categoria. A capacidade de encerrar suas lutas com triunfos pela via rápida, como pode ser comprovado pelo seu cartel, que atualmente possui 13 vitórias - dez delas por nocaute ou finalização - e apenas uma derrota, pode ser um diferencial de Matuto nesta empreitada.