Zubeldía revela como poderá utilizar Oscar e usa Botafogo como exemplo para temporada de 2025

Neste domingo, através de uma entrevista coletiva cedida no complexo ESPN World Wide of Sports, em Orlando, Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, revelou como poderá utilizar Oscar em 2025, afirmou ser "impossível ter uma ideia sem variações" diante de um calendário tão intenso quanto ao do futebol brasileiro e utilizou o Botafogo como exemplo.

"Jogadores que trabalham sempre atrás da linha dos atacantes podem começar centralizados ou pelos lados, para se atirarem por dentro, depende muito de onde o rival tem força física. Esse tipo de jogador (Oscar) que busca os atacantes nós não tínhamos, tivemos com James Rodríguez em algum momento, mas Oscar pode se atirar pelo lado. Por mais que comece centralizado, ele pode buscar a bola pelos lados, ou o contrário. A contratação dele tem a ver com essa flexibilidade que ele pode nos dar dentro de campo", declarou.

Na reta final da última temporada, Zubeldía já havia manifestado desejo em contar com um meio-campista em 2025 que tivesse a capacidade não só de armar o jogo, mas também a versatilidade de atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo.

Agora, com a chegada de Oscar, o elenco do São Paulo pode sofrer alterações em sua formação tática. O treinador se acostumou a escalar sua equipe em um 4-3-3 ao longo de 2024, mas o Tricolor tende a ter mais variedade em relação ao seu sistema de jogo nesta temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Com Oscar, o argentino e sua comissão técnica poderão contar com dois meias caindo pelos lados, mas também com liberdade para transitar na faixa central do gramado. Mais criatividade, mais qualidade e, por consequência, mais perigo aos adversários.

"Sei que vocês querem futurologia, mas o campeonato é muito longo. Estamos falando de 70 ou 80 partidas. É impossível pensar num quarteto, impossível só ter uma ideia sem variações. A ideia original de todos os técnicos do Brasileirão, por uma questão lógica do número de jogos, tem muitas variações. Botafogo teve. Uma coisa é o Botafogo que começou o ano, outra é o Botafogo de julho para cá", continuou o argentino.