Zubeldía não garante quarteto, mas diz que Oscar e Luciano se completam

O técnico Luis Zubeldía despistou sobre escalar o quarteto Oscar, Lucas, Luciano e Calleri, mas foi enfático ao dizer que o novo reforço e o atacante Luciano são complementares e devem jogar juntos.

Oscar e Luciano. "Está mais que claro: um jogador criativo, de passe diferente, de construção (Oscar), é complementar a um jogador que vive de gol (Luciano). Essa é uma lógica pura que estávamos buscando para poder ter no plantel essa opção, de um jogador que tem construção, que tem passes importantes para os atacantes, sobretudo numa zona mais centralizada. Assim, essa peça era importante para nós. E sou contundente: um jogador que tem gol com um que tem assistência e é criativo, são complementares"

Onde vai jogar Oscar? "Tem que ver. Jogadores que trabalham atrás da linha dos atacantes podem começar centralizados, mais pelo lado para depois ir para dentro. Depende de quem é o rival, onde tem força física, pelo lado ou por dentro. São coisas que fomos fazendo ao longo do ano. Esse tipo de jogador pode buscar os atacantes não tínhamos. Tivemos com James em algum momento, mas com Oscar pode cair pelos lados para buscar a bola por mais que comece centralizado ou o contrário, começar pelos lados e voltar para dentro. A contratação dele tem relação com essa flexibilidade que ele pode nos dar dentro de campo. O mais importante pra mim é essa característica"

Quarteto? "Sei que vocês querem futurologia, colocar uma equipe ou outra, mas é muito longo o campeonato. Estamos falando de 70 ou 80 partidas se Deus quiser. É impossível pensar num quarteto, impossível só ter uma ideia sem variações. A ideia original de todos os técnicos do Brasileirão, por uma questão lógica do número de jogos, tem muitas variações. Botafogo teve. Uma coisa é o Botafogo que começou o ano e outra coisa é o Botafogo de julho para cá. É impossível. Entendo que queremos estruturar a escalação, mas é impossível. Temos os meses do Paulistão onde nem todos poderão jogar todos os jogos, teremos que ir nos preparando e ao mesmo tempo disputar um torneio que queremos ganhar. É impossível pensar num quarteto do São Paulo, o ano é grande, vamos nos modificando. O importante é que quem jogar, responda"

Confira outras respostas do treinador em entrevista coletiva

Enzo Díaz

Precisávamos de um lateral-esquerdo. Welington nos deu muito no ano passado, sentimos a ausência dele nas últimas rodadas, para mim é importante ter laterais de grande nível, para ser competitivo é preciso que os laterais também sejam. A ideia é que Enzo esteja aqui conosco para competir pela posição. Hoje treinou muito bem, dá para ver que vinha bem. É um jogador físico, vem do Talles que é física, River também. Não vai perder tempo na preparação

Libertadores

Creio que agora temos pequenos objetivos que vão te fazendo uma equipe cada vez mais forte. Quando começar a LIbertadores, pensaremos nela, em termos futebolísticos. Agora temos que armar o elenco, um bom elenco, e pensar num bom período de preparação. No Paulista, queremos ganhá-lo. Temos que nos armar de um elenco importante, agora é o momento de formá-lo, não será em março ou abril, estamos neste processo, ainda falta. Montar e ter um bom período de preparação. Isso está a cargo da diretoria. E estou dando meu aporte, o que falta, o que temos de buscar, claro que temos de esperar oportunidades, mas necessitamos seguir fortalecendo o elenco. E sobre a preparação, estamos preparando muito bem, dentro da lógica de um período muito curto. E depois à frente pensaremos no resto. Mas como estamos dentro da Libertadores, pensaremos nela. Agora é pensar num bom elenco, que nos dará um bom Paulista, um bom início de Libertadores e nos dará um bom início de Libertadores.

Amistosos

É sempre bom sair da sua zona de conforto e estar todos juntos, para irem se conhecendo, para ter outro ambiente, para n´so estar sempre no mesmo lucar. Campos muito bons pelo gramado e pela umidade que tem nos campos. Se tivesse muito dura ou muito úmida, gera problema física. Aqui é muito boa. Tem sido bom da organização, hotel muito bom, estamos treinando bem, mas num tempo curto. Teremos dois jogos com Cruzeiro e Flamengo, temos de ir lidando com esses dois jogos e ao mesmo tempo pensar no jogo do Botafogo-SP. Temos de ter uma semana inteligente para cumprir esse plano.

Planos para amistosos

Amanhã vou falar com os jogadores. Há um plano para o jogo contra o Cruzeiro. Depois, temos que nos dividir para o jogo contra o Flamengo e contra o Botafogo-SP. Não é o ideal, o ideal era irmos todos juntos até o jogo, mas não temos essa quantidade de jogadores e ainda tem a Copinha. Não pudemos trazer os jovens de mais destaque porque era importante para o São Paulo jogar a Copinha. Há u ponto de dificuldade para os treinadores. Vamos cumprir em todas as frentes. Agora, o primeiro objetivo é a preparação junto com montar da melhor forma o elenco. Segunda-feira já começa o Paulista que é um objetivo nosso. Temos que ter muita inteligência.

O que mais chamou atenção

Positivamente que ganhamos tempo trabalhando com organização. Tudo foi muito bem organizado. Negativamente já temos que nos dividir para jogar as duas partidas. Já começa a responsabilidade. Sabíamos que podia acontecer isso e vamos cumprir as duas frentes.

Papos com Oscar e Wendell

Falo com alguns, Oscar, Wendell. Se são jogadores que sinto que ajudam a equipe, vou falar. Vou insistindo. Com Enzo não me meti porque dependia da ida do Galoppo e havia situações. Mas em outros, sobretudo quando o jogador é brasileiro e não me conhece. Estamos a procura de três ou quatro jogadores mais e todos estão trabalhando muito bem para poder fechar.

Lideranças

Todos os jogadores que mais jogaram eu tenho que agradecer a todos. Fizeram coisas muito importantes para a equipe, me ajudaram. Depois, há situações de jogadores que necessitam mais minutos ou atletas que o clube precisa vender. Sobre Rafinha: é um craque em todos os sentidos. Foi um líder muito positivo, que não só buscava o bem da equipe, mas do conjunto de todos que trabalham aqui dentro. Ganhador em todos os lugares. Se foi como se vai um grande. Me mandou mensagem muito sentido. Estou esperando encontra-lo para dar o abraço que merece e dizer-lhe como me sinto realmente, como lhe disse antes que terminasse o torneio. É um excelente líder. Estou muito orgulhoso e agradeço a Deus por ter treinado e compartilhado com Rafinha por nove meses. Tenho um respeito e um carinho muito grande. A decisão de voltar ao seu lugar de origem é o que merecia um grande líder. Terminar onde iniciou sua carreira.

Vai em montanha-russa?

Não não. Montanha-russa começa segunda-feira. Me perguntam como o futebol do Brasil e minha definição é montanha-russa. Emoções, resultados, momentos. Minha montanha-russa não está em Orlando, Disney, Universal, está no futebol. Gosto de cartas, mas estou vendo filmes italianos. Sou muito chato, né? Quando tenho o dia livre, vejo.