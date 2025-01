Vasco x Juventus-SP: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Nesta segunda-feira, pela segunda fase da Copinha, o Vasco enfrentará o Juventus, às 15h (de Brasília), no Estádio da Rua Javari, em São Paulo.

O Gigante da Colina se classificou em segundo do Grupo 32, com três pontos em três empates. O Moleque Travesso, por sua vez, liderou o Grupo 31, terminando a primeira fase com sete pontos após duas vitórias e um empate.

ONDE ASSISTIR:



A partida será transmitida pela CazéTV.

ÚLTIMOS JOGOS DO VASCO:

04/01 - Vasco 1 x 1 XV de Piracicaba - Copa São Paulo de Futebol Júnior



07/01 - Canaã 0 x 0 Vasco - Copa São Paulo de Futebol Júnior



10/01 - Nacional 1 x 1 Vasco - Copa São Paulo de Futebol Júnior

ÚLTIMOS JOGOS DO JUVENTUS:

05/01 - Juventus 1 x 0 Trindade - Copa São Paulo de Futebol Júnior



08/01 - Juventus 5 x 0 Portuguesa Santista - Copa São Paulo de Futebol Júnior



11/01 - Juventus 1 x 1 Ceará - Copa São Paulo de Futebol Júnior

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Vasco: Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó



Técnico: Matheus Curopos.

Juventus: Kawe Garcia, Arthur Cardoso, Vitor Santos, Guilherme M., Ítalo Cesar, João Emanoel, Henrique Miranda, Guilherme Pires, Carlito Thiago, Gabriel Sinfronio e Enrico



Técnico: Galego

ARBITRAGEM:



Não divulgada