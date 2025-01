Tiquinho faz atividade leve no CT Rei Pelé em domingo de treino duplo do Santos

Reforço do Santos para 2025, Tiquinho Soares fez um treino leve no CT Rei Pelé neste domingo. O atacante ainda está realizando alguns exames médicos e não participou da atividade com o restante do elenco.

O jogador de 33 anos chegou à Baixada Santista na noite do último sábado e ainda não foi anunciado pela diretoria do Peixe. Ele chega como moeda de troca na negociação com o Botafogo, que comprou o zagueiro Jair.

Já o restante do elenco treinou em dois períodos no CT Rei Pelé neste domingo. O técnico Pedro Caixinha começou a intensificar a preparação do clube para o duelo com o Mirassol, marcado para quinta-feira.

Em campo, o grupo realizou trabalhos físico e táticos. O comandante contou, mais uma vez, com os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy e o meia Thaciano, reforços para esta temporada.

O Santos volta aos treinos na manhã desta segunda.

O clube estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).