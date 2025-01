Thiago Monteiro sofre virada de japonês e é eliminado do Australian Open

Na madrugada deste domingo, o brasileiro Thiago Monteiro sofreu a virada do japonês Kei Nishikori e foi eliminado do Australian Open. A partida terminou 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7 (4/7), 7/5, 6/2 e 6/3.

Depois de perder os dois primeiros sets, Nishikori, 74º no ranking da ATP, se encontrou no jogo e virou o marcador. O atleta ainda salvou dois match points para caminhar ao triunfo.

Agora, Kei Nishikori encara na próxima fase o vencedor do duelo entre Christopher O'Connell (Austrália) e Tommy Paul. Do outro lado, Thiago Monteiro se despede do torneio.

No primeiro set, a partida estava equilibrada e chegou a ficar empatada em 2 a 2. Porém, Thiago Monteiro quebrou o saque de Kei Nishikori no quinto game e fez sua parte para fechar a conta por 6/4.

O segundo foi ainda mais equilibrado. Sem quebras de serviços, o duelo foi para o tie-break, onde Thiago conseguiu levar a melhor por 7/6 (6/4).

Até que o japonês começou a reagir no terceiro set. Com a quebra de serviço do brasileiro, Nishikori venceu seu primeiro por 7/5.

No quarto set do jogo, Thiago Monteiro solicitou atendimento médico e foi ao vestiário receber atendimento. Após o retorno, foi derrotado por 6/2.

Já no último, o brasileiro pareceu muito desgastado e não segurou o adversário. Assim, Kei Nishikori fechou por 6/3.

Sabalenka estreia com vitória contra americana

Já pelo Australian Open feminino, Sabalenka estreou com vitória para cima da americana Sloane Stephens. O jogo terminou 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Agora, a bielorrussa Sabalenka irá encarar Jessica Bouzas. A espanhola passou pela britânica Sonay Kartal.

Sabalenka mostro sua força no primeiro set e venceu quatro games seguidos. A adversária até reagiu após diminuir a desvantagem para 4 a 3, mas a bielorrussa voltou a se concentrar e fechou por 6/4.

Assim, como no primeiro, Sabalenka seguiu superior no jogo. Com ótimos saques, não deixou a americana Sloane Stephens entrar no jogo e venceu por 6/2.