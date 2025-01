Thaciano chega ao Santos com status de artilheiro e tenta suprir saída de Giuliano

Thaciano está perto de ser anunciado como reforço do Santos para 2025. O meia chega à Baixada Santista depois de uma boa temporada com a camisa do Bahia em 2024.

O jogador de 29 anos foi o artilheiro do clube baiano no último ano. Foram 15 bolas na rede em 60 partidas, das quais foi titular em 54. Além disso, contribuiu com cinco assistências. Ou seja, foram 20 contribuições em tentos.

A efeito de comparação, o segundo atleta com mais gols pelo Bahia em 2024 foi o Everaldo, com 11.

Com esses números, Thaciano também seria artilheiro do Santos na última temporada. O jogador do Peixe que mais estufou as redes foi Guilherme, com 13, seguido de perto por Giuliano, que fechou o ano com com 12.

O novo reforço santista, aliás, chega para tentar suprir a saída de Giuliano. O meia pediu para ser desligado após o título da Série B do Campeonato Brasileiro e acertou a sua rescisão com a diretoria.

O então camisa 20 alvinegro costumava atuar como o meia mais avançado do time, sempre pisando na área. Não à toa, foi o maior goleador do elenco por um bom tempo.

Agora, portanto, a nova comissão técnica do Santos foi atrás de Thaciano para tentar ocupar este espaço no campo. O ex-Bahia, porém, tem o costume de cair um pouco mais para a esquerda, sempre puxando para dentro.

Na visão de Pedro Caixinha, o meia tem uma boa variedade de características e isso pode ajudar bastante ao longo do ano.

"Thaciano pode jogar em diferentes posições. O Bahia jogava em um 4-4-2 diamante, era segundo avançado, extremo, de fora para dentro e aparecendo na área. Pode jogar em espaço interior e exterior, 9 e falso 9?, comentou o treinador.

"Vai nos ajudar com essa mentalidade, em diferentes posições. Queremos uma equipe competitiva, com dois jogadores por posição. E os que trabalharem mais vão jogar. Um empurra o outro para frente", completou.

Thaciano também soma passagens por Grêmio, Altay, da Turquia, e Boa Esporte. Entre 2016 e 2017, ele chegou a atuar pelo Santos B, mas pouco foi aproveitado.

O Peixe estreia na temporada na próxima quinta-feira, quando encara o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).